Τραγωδία στη Λιβύη: Στις έρευνες και η ΕΥΠ- Η κατάσταση υγείας των τραυματιών

Πέντε νεκροί και 14 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός από το τροχαίο δυστύχημα στη Λιβύη, όπου έχασαν τη ζωή τους μέλη της ελληνικής ανθρωπιστικής αποστολής.

Δύο υγειονομικοί, ένα στέλεχος των Ειδικών Δυνάμεων και δύο διερμηνείς είναι οι νεκροί από το δυστύχημα στη Λιβύη , που έγινε όταν το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό.

Στις έρευνες για τις συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος στη Λιβύη συμμετέχει και η ΕΥΠ καθώς τα ερωτήματα είναι πολλά. Αυτό που ερευνάται είναι το πώς κατάφερε τόσο εύκολα ένα τρίτο όχημα να παρακάμψει μία στρατιωτική φάλαγγα και να χτυπήσει πλαγιομετωπικά στο λεωφορείο που μετέφερε το κλιμάκιο της ελληνικής ανθρωπιστικής βοήθειας.

Επίσης, ερωτήματα προκαλεί η μεγάλη φωτιά που προκλήθηκε και κατέστρεψε ολοσχερώς το λεωφορείο, κάτι που δεν είναι σύνηθες σε παρόμοια τροχαία ατυχήματα ή δυστυχήματα.

Προς το παρόν η ΕΥΠ συνδράμει σε πληροφοριακό επίπεδο και σύμφωνα με την ΕΡΤ, η εικόνα που έχει είναι συμβατή με τροχαίο δυστύχημα. Μέχρι στιγμής εικάζεται ότι πρόκειται για τυχαίο γεγονός ενώ η έκρηξη και η μεγάλη φωτιά δικαιολογούνται από το τροποποιημένο ντεπόζιτο του οχήματος που έπεσε πάνω στο λεωφορείο. Ωστόσο, βασικό ερώτημα παραμένει για ποιον λόγο ένα ντεπόζιτο καυσίμων να δεχτεί μία τέτοια τροποποίηση που κάνει το ντεπόζιτο να μοιάζει με βυτίο.

Στην ΕΥΠ, σημειώνουν ότι η έρευνα βρίσκεται σε αρχικό στάδιο και κανέναν σενάριο δεν εξαιρείται ακόμα.

Ανάμεσα στα μέλη που επέστρεψαν από το τροχαίο στη Λιβύη, υπάρχουν 2-4 άτομα που χαρακτηρίζονται πολυτραυματίες. Ανάμεσά τους υπάρχουν τραυματίες με σοβαρά κατάγματα, με εγκαύματα και τραύματα στα μάτια.

«Σε ένα τραγικό δυστύχημα θρηνούμε δυστυχώς, 5 μέλη της ελληνικής αποστολής. Ένα δράμα που συνέβη, ενώ εκτελούσαν το ευγενές καθήκον του ανθρωπισμού και της διεθνούς αλληλεγγύης. Όλη η χώρα πενθεί. Η σκέψη μου είναι με τις οικογένειες των θυμάτων και στους 10 τραυματίες μας. Η Πολιτεία θα σταθεί στο πλευρό τους» ανέφερε σε δήλωσή του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τις τελευταίες στιγμές πριν το τραγικό δυστύχημα, που οδήγησε στον θάνατο 5 μέλη της ελληνικής ανθρωπιστικής αποστολής στη Λιβύη ανάρτησε το «The Libya Update».

Οι φωτογραφίες δείχνουν τα 19 μέλη της ελληνικής αποστολής λίγη ώρα πριν το τροχαίο δυστύχημα στη Λιβύη, να ενημερώνονται στην πίστα του αεροδρομίου πριν επιβιβαστούν στο λεωφορείο, για να ξεκινήσουν την αποστολή έρευνας και διάσωσης στη πλημμυρισμένη Λιβύη.

Greek army units arrive in Libya to assist in the search and rescue operations to locate victims of floods that swept parts of the country’s eastern region.



The #Libya Update pic.twitter.com/WxbMGX87R1