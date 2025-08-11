ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Ο καιρός σήμερα: Υποχωρούν οι θυελλώδεις άνεμοι - Ανεβαίνει στους 41°C η θερμοκρασία

Πού αναμένεται η έντονη ζέστη - Ο καιρός μέχρι τον Δεκαπενταύγουστο

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ο καιρός σήμερα: Υποχωρούν οι θυελλώδεις άνεμοι - Ανεβαίνει στους 41°C η θερμοκρασία Facebook Twitter
Φωτογραφία: eurokinissi
0

Αίθριος αναμένεται ο καιρός σήμερα Δευτέρα, 11 Αυγούστου σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ για τον καιρό, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις: στα δυτικά 4-6 μποφόρ, στα ανατολικά 5-7 και τοπικά 8 μποφόρ έως το μεσημέρι στο κεντρικό Αιγαίο, τη νότια Εύβοια και την ανατολική Αττική, που θα υποχωρήσουν μετά το μεσημέρι. 

Η θερμοκρασία θα φτάσει: 

  • Δυτικά ηπειρωτικά: 39-41°C
  • Βόρεια ηπειρωτικά & ανατολικό Αιγαίο: 36-38°C
  • Ανατολικά ηπειρωτικά & Ιόνιο: 35-37°C
  • Κυκλάδες, Σποράδες, βόρεια Κρήτη: 30-32°C

Ο καιρός σήμερα Δευτέρα, 11 Αυγούστου

Μακεδονία – Θράκη

Αίθριος καιρός. Άνεμοι: Β-ΒΑ 3-5 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: 20-36°C, τοπικά έως 38°C. Στη δυτική Μακεδονία 2-3°C χαμηλότερα.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Αίθριος καιρός. Άνεμοι: Βόρειοι 4-5 μποφόρ, στο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: 23-38°C, στα ηπειρωτικά έως 41°C.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Αίθριος καιρός. Άνεμοι: Β-ΒΑ 4-6 μποφόρ, στα ανατολικά έως το μεσημέρι 7-8 μποφόρ. Θερμοκρασία: 22-36°C, τοπικά 37°C. Σποράδες έως 32°C.

Κυκλάδες – Κρήτη

Αίθριος καιρός. Άνεμοι: Βόρειοι 6-7 μποφόρ, τοπικά έως 8 μποφόρ έως το μεσημέρι. Θερμοκρασία: 24-32°C, στη νότια Κρήτη έως 37°C.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Αίθριος καιρός. Άνεμοι: Βόρειοι 5-7 μποφόρ. Θερμοκρασία: 25-36°C, τοπικά 38°C.

Αττική 

Αίθριος καιρός. Άνεμοι: Β-ΒΑ 5-6 μποφόρ, στα ανατολικά έως το μεσημέρι 7-8 μποφόρ. Θερμοκρασία: 25-36°C, στα ανατολικά 2-3°C χαμηλότερη.

Θεσσαλονίκη

Αίθριος καιρός. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3-4 μποφόρ. Θερμοκρασία: 23-35°C.

Ο καιρός την Τρίτη 12 Αυγούστου

Αίθριος καιρός. Άνεμοι: Βόρειοι 3-5 μποφόρ στα δυτικά (τοπικά 6), 5-7 μποφόρ στα ανατολικά, στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο πιθανώς 8 μποφόρ. Θερμοκρασία: Δυτικά ηπειρωτικά 39-41°C, βόρεια ηπειρωτικά, Ιόνιο & ανατολικό Αιγαίο 36-38°C, υπόλοιπη χώρα 34-36°C, Κυκλάδες-Σποράδες-βόρεια Κρήτη έως 32°C.

Ο καιρός την Τετάρτη 13 Αυγούστου

Αίθριος καιρός. Άνεμοι: Βόρειοι 3-5 μποφόρ στα δυτικά (τοπικά 6), 5-7 μποφόρ στα ανατολικά, στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο πιθανώς 8 μποφόρ. Θερμοκρασία: Μικρή πτώση στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Ο καιρός την Πέμπτη 14 Αυγούστου

Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες παροδικές νεφώσεις στα κεντρικά και νότια. Άνεμοι: Βόρειοι 3-4 μποφόρ στα δυτικά, 4-6 στα ανατολικά, στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Μικρή περαιτέρω πτώση.

Ο καιρός την Παρασκευή, Δεκαπενταύγουστος

Αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές. Παροδικές νεφώσεις σε κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, βόρειο Ιόνιο και βορειοδυτικό Αιγαίο.
Άνεμοι: Βόρειοι 3-5 μποφόρ στα δυτικά, 4-6 στα ανατολικά, στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Μικρή πτώση στα δυτικά.


 

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ασανσέρ έπεσε από τον 3ο όροφο στο «Γεννηματάς» – Εργαζόμενη σώθηκε την τελευταία στιγμή

Ελλάδα / Ασανσέρ έπεσε από τον 3ο όροφο στο «Γ. Γεννηματάς» – Εργαζόμενη σώθηκε την τελευταία στιγμή

Η εργαζόμενη βγήκε από τον ανελκυστήρα λίγο πριν ο θάλαμος κατεβεί απότομα στο ισόγειο - Ο ανελκυστήρας διαθέτει εν ισχύ όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά συντήρησης αναφέρει το νοσοκομείο
LIFO NEWSROOM
Εξάρθρωση διεθνούς κυκλώματος κοκαΐνης στη Θεσσαλονίκη – 271 κιλά εντοπίστηκαν σε κοντέινερ από τη Λατινική Αμερική

Ελλάδα / Εξάρθρωση διεθνούς κυκλώματος κοκαΐνης στη Θεσσαλονίκη – 271 κιλά εντοπίστηκαν σε κοντέινερ

Κατά τη διάρκεια ελέγχου στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης εντοπίστηκε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη στο εσωτερικό του κοντέινερ, όπου είχαν αποκρυφτεί 271 κιλά και 150 γραμμάρια κοκαΐνης, αξίας 5,5 εκατομμύρια ευρώ
LIFO NEWSROOM
 
 