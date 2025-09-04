Νέος Κόσμος: Νέα στοιχεία για το ζευγάρι που βρέθηκε νεκρό - «Την σκότωσε και αυτοκτόνησε»

Σε κατάσταση αποσύνθεσης μέσα σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο εντοπίστηκαν το απόγευμα της Πέμπτης (4/9) ένας άνδρας και μία γυναίκα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο άνδρας είναι 74 ετών και έφερε τραύμα στο κεφάλι, ενώ η γυναίκα που βρέθηκε μπρούμυτα στο κρεβάτι, είναι μέχρι στιγμής αγνώστων στοιχείων, καθώς λόγω της αποσύνθεσης δεν ήταν δυνατή η αναγνώριση της και δεν μπορεί να εντοπιστεί το τραύμα.

Οι Αρχές απέκλεισαν το διαμέρισμα ενώ η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, εξετάζοντας το ενδεχόμενο ο άνδρας να σκότωσε τη γυναίκα και στη συνέχεια να έβαλε τέλος στη ζωή του, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Στο διαμέρισμα εντοπίστηκαν επίσης, μια κυνηγετική καραμπίνα καθώς και δύο κάλυκες.

Την προανάκριση της υπόθεσης ανέλαβε η Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής.