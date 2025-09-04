ΕΛΛΑΔΑ
Νέος Κόσμος: Νέα στοιχεία για το ζευγάρι που βρέθηκε νεκρό - «Την σκότωσε και αυτοκτόνησε»

Στο διαμέρισμα εντοπίστηκαν επίσης, μια κυνηγετική καραμπίνα καθώς και δύο κάλυκες

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Σε κατάσταση αποσύνθεσης μέσα σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο εντοπίστηκαν το απόγευμα της Πέμπτης (4/9) ένας άνδρας και μία γυναίκα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο άνδρας είναι 74 ετών και έφερε τραύμα στο κεφάλι, ενώ η γυναίκα που βρέθηκε μπρούμυτα στο κρεβάτι, είναι μέχρι στιγμής αγνώστων στοιχείων, καθώς λόγω της αποσύνθεσης δεν ήταν δυνατή η αναγνώριση της και δεν μπορεί να εντοπιστεί το τραύμα.

Οι Αρχές απέκλεισαν το διαμέρισμα ενώ η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, εξετάζοντας το ενδεχόμενο ο άνδρας να σκότωσε τη γυναίκα και στη συνέχεια να έβαλε τέλος στη ζωή του, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Στο διαμέρισμα εντοπίστηκαν επίσης, μια κυνηγετική καραμπίνα καθώς και δύο κάλυκες.

Την προανάκριση της υπόθεσης ανέλαβε η Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής.

 
 
