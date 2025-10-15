Νέο Ηράκλειο: Πατέρας ξυλοκόπησε την κόρη του στον χώρο εργασίας - «Με έφτυσε, μετατοπίστηκε ο φρονιμίτης μου»

«Μπήκε μέσα στο μαγαζί, μου έχωσε δύο μπουνιές και έφυγε» περιέγραψε το θύμα

Ένα σοκαριστικό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στο Νέο Ηράκλειο.

Ένας πατέρας εισέβαλε στον χώρο εργασίας της 25χρονης κόρης του, αρχίζοντας να την χτυπάει. Σύμφωνα με το STAR, ο άνδρας μπήκε στο κατάστημα φορώντας κράνος, πλησίασε στο ταμείο όπου καθόταν η κόρη του και την ξυλοκόπησε.

Σύμφωνα με το θύμα, ο λόγος της επίθεσης φαίνεται να είναι οικονομικές διαφορές που είχε με τον πατέρα της.

«Μπήκε μέσα στο μαγαζί, μου έχωσε δύο μπουνιές, με έφτυσε και έφυγε. Έπαθα κάκωση στο σαγόνι, μετατοπίστηκε ο φρονιμίτης μου και μου έσκισε το ούλο», δήλωσε η 25χρονη ενώ βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας κατέγραψε το περιστατικό.

«Για ένα μηνιαίο εισόδημα που είχαμε το οποίο είναι στο όνομά μου. Ήθελε να το παίρνει αυτός για δεν τα χρειαζόμουνα αλλά πλέον τα χρειάστηκα. Ξεκίνησε να με βρίζει από μηνύματα πρώτα και να με απειλεί και μετά έγινε αυτό», πρόσθεσε.

Νέο Ηράκλειο: Συνελήφθη ο πατέρας

Την Αστυνομία κάλεσε αμέσως η ιδιοκτήτρια του μαγαζιού, όταν είδε την 25χρονη χτυπημένη.

Η ιδιοκτήτρια του καταστήματος περιέγραψε και εκείνη από την πλευρά της τη βίαιη επίθεση του πατέρα: «Με το που έγινε κάτι στο μαγαζί έτρεξα να δω τι είχε συμβεί. Πρώτα πρώτα ήθελα να δω αν είναι καλά η υπάλληλός μου. Είδα ότι την είχε χτυπήσει και κάλεσα αμέσως την Αστυνομία».

Μετά τον ξυλοδαρμό η 25χρονη έφτασε στο Αστυνομικό Τμήμα Νέου Ηρακλείου όπου περιέγραψε στους αστυνομικούς όσα βίωσε και αμέσως κινήθηκε η διαδικασία του αυτοφώρου. Αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον πατέρα για ενδοοικογενειακή βία.

