Περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας: 43χρονος τρύπησε έγκυο «σε όλο το πρόσωπο με πιρούνι» - Κινδυνεύει η όρασή της

Μία 39χρονη έγκυος δέχθηκε επίθεση από τον σύζυγό της με πιρούνι, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η όρασή της. Το περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες ώρες της Δευτέρας και έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στις Αρχές.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, χαρακτήρισε την υπόθεση «σοκαριστική», δηλώνοντας: «Έχουμε δει πολλά περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας αλλά ποτέ κάτι τέτοιο. Η γυναίκα από τη Γεωργία ήρθε τα μεσάνυχτα της Δευτέρας στην εφημερία του Αττικού νοσοκομείου. Ήταν αιμόφυρτη, ήταν τρυπημένη σε όλο το πρόσωπο».

Η 39χρονη έγκυος, που βρίσκεται στον τρίτο μήνα της κύησης, μεταφέρθηκε άμεσα στην εφημερία του νοσοκομείου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν εκτεταμένα τραύματα στο πρόσωπο και στα μάτια της. «Είπε στους γιατρούς ότι ήταν από τον σύζυγό της χτυπημένη, τα μάτια της ήταν άσχημα. Οι γιατροί ειδοποίησαν την αστυνομία. Νοσηλεύεται στη γυναικολογική κλινική με φύλαξη, χθες υποβλήθηκε σε χειρουργεία», πρόσθεσε ο κ. Γιαννάκος.

Οι ιατροί βρίσκονται σε αγώνα δρόμου για να σταθεροποιήσουν την κατάσταση της εγκύου και να σώσουν την όρασή της, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ: «Η γυναίκα που είναι έγκυος στον τρίτο μήνα «δίνει μάχη για να σώσει την όρασή της», όπως είπε χθες ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ προσθέτοντας «οι γιατροί έκαναν ότι μπορούσαν».

Το περιστατικό προκάλεσε άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας. Το μεσημέρι της Τετάρτης ο σύζυγος της γυναίκας, 43χρονος επίσης με καταγωγή από τη Γεωργία, εντοπίστηκε από τις Αρχές και προσήχθη στο αστυνομικό τμήμα του Ψυχικού, προτού συλληφθεί για την πράξη του. Οι αρχές διερευνούν σε βάθος την υπόθεση, ενώ έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για να διασφαλιστεί η προστασία της γυναίκας και του αγέννητου παιδιού.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο δημόσιο διάλογο για την ενδοοικογενειακή βία, αναδεικνύοντας την ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, πρόληψη και στήριξη των θυμάτων. Η ΠΟΕΔΗΝ και άλλοι φορείς επισημαίνουν ότι περιστατικά όπως αυτό δεν είναι μεμονωμένα και υπογραμμίζουν τη σημασία της άμεσης παρέμβασης και προστασίας των θυμάτων.

Παράλληλα, αναμένεται η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ η κοινωνία παρακολουθεί με έντονο ενδιαφέρον και ανησυχία τις εξελίξεις γύρω από την κατάσταση της γυναίκας και την πορεία της υπόθεσης. Οι ειδικοί τονίζουν ότι η έγκαιρη αντιμετώπιση και η συνδρομή των αστυνομικών και των ιατρών ήταν καθοριστική για την προστασία της εγκύου.

Το περιστατικό αυτό αποτελεί υπενθύμιση της σοβαρότητας της ενδοοικογενειακής βίας και της ανάγκης για συστηματική αντιμετώπιση σε κάθε επίπεδο, ώστε να προλαμβάνονται τραγωδίες και να προστατεύονται τα πιο ευάλωτα μέλη της κοινωνίας.