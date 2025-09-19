Λάρισα: Σε διαθεσιμότητα στρατιωτικός γιατρός μετά από καταγγελίες πρώην συντρόφων του για ενδοοικογενειακή βία

Σε διαθεσιμότητα τέθηκε ένας στρατιωτικός γιατρός από τη Λάρισα, έπειτα από καταγγελίες πρώην συντρόφων του για ενδοοικογενειακή βία.

Ο στρατιωτικός γιατρός από τη Λάρισα τέθηκε σε διαθεσιμότητα από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το οποίο αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή του ότι «με απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, τέθηκε σε διαθεσιμότητα ο εμπλεκόμενος στρατιωτικός γιατρός».

Μία εκ των καταγγελλουσών, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, δήλωσε χαρακτηριστικά «Νιώθω ανακούφιση. Δεν θέλω να ζήσει άλλη γυναίκα αυτή την κόλαση που έχω περάσει εγώ. Έχω ζητήσει τη βοήθεια ειδικών για να ξεπεράσω όσα έζησα. Πιθανόν να υπάρχουν και άλλα θύματα».

Ο δικηγόρος της δε, σημείωσε ότι έχει ασκηθεί επιπλέον «αγωγή για δήθεν χρηματικά ποσά που της είχαν χορηγηθεί κάποιο διάστημα της σχέσης. Σε όλο αυτό το πλαίσιο, η εξοχική κατοικία της εντολέως μου βρέθηκε ολοσχερώς καμένη από χέρι».

Αξίζει να σημειωθεί, πως ο στρατιωτικός γιατρός είναι υπόδικος σε αεροδικεία που εκκρεμούν εδώ και δύο χρόνια, καθώς φέρεται να τοποθέτησε συσκευή GPS στο αυτοκίνητο πρώην συντρόφου του, προκαλώντας του στη συνέχεια φθορές.

Στη συνέχεια η εν διαστάσει σύζυγός του υπέβαλε μήνυση για ενδοοικογενειακή βία το 2024 και το 2025, μία τρίτη γυναίκα υπέβαλε καταγγελία για ενδοοικογενειακή απειλή, η οποία βρίσκεται σε στάδιο προανάκρισης.

Από την πλευρά του, ο ίδιος αρνείται τις καταγγελίες, όμως υποστηρίζει ότι είναι μεθοδευμένες ενέργειες, με στόχο να του κάνουν κακό.