Ελλάδα

Χανιά: Άνδρας προσπάθησε να πνίξει και στη συνέχεια να πατήσει με ΙΧ τη σύντροφό του

Συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας - Η 23χρονη τον είχε καταγγείλει και στο παρελθόν

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Αναστάτωση επικρατεί τις τελευταίες ώρες στα Χανιά, καθώς ένας άνδρας προσπάθησε να πνίξει την κοπέλα του σε ένα χωράφι.

Το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στα Χανιά, όταν σύμφωνα με την καταγγελία της 23χρονης, ο σύντροφός της την κλείδωσε στο σπίτι της και ξεκίνησε να βιαιοπραγεί εις βάρος της.

Στη συνέχεια με τη βία, την έβαλε στο αυτοκίνητό του και κατευθύνθηκαν προς ένα χωράφι.

Τότε όπως περιέγραψε στις Αρχές η κοπέλα, πήγε να την πνίξει πιάνοντας την από τον λαιμό, ενώ στη συνέχεια της αφαίρεσε τα προσωπικά της αντικείμενα.

Μάλιστα όταν ο δράστης επέστρεψε στο αυτοκίνητο του, κατευθύνθηκε προς το μέρος της 23χρονης και προσπάθησε να την πατήσει.

Η κοπέλα κατήγγειλε το περιστατικό στις Αρχές, με αστυνομικούς να προχωρούν στη σύλληψη του, με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Αξίζει να σημειωθεί πως δεν είναι η πρώτη φορά που ο συγκεκριμένος άνδρας απασχολεί τις Αρχές, καθώς έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για ενδοοικογενειακή βία από την 23χρονη.

Με πληροφορίες από zarpanews.gr

Ελλάδα

