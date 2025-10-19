ΕΛΛΑΔΑ
Νέο Ηράκλειο: 16χρονη εντοπίστηκε ημιλιπόθυμη σε πλατεία μετά από κατανάλωση αλκοόλ

Σε βάρος του πατέρα της σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου

LifO Newsroom
Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Σε ημιλιπόθυμη κατάσταση εντοπίστηκε μία 16χρονη στο Νέο Ηράκλειο, τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ανήλικη εντοπίστηκε σε αυτή την κατάσταση σε πλατεία της περιοχής του Νέου Ηρακλείου.

Άμεσα στο σημείο έφτασαν οι Αρχές και το ΕΚΑΒ και διαπιστώθηκε πως η 16χρονη είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, χωρίς ωστόσο να διατρέχει κίνδυνο η ζωή της.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως σε βάρος του πατέρα της, σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

