Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας στην Κρήτη: Φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση 43χρονης που αγνοείται από την Κυριακή

Τοπικά μέσα ενημέρωσης της Κρήτης, μετέφεραν το απόγευμα της Τρίτης 21 Απριλίου την είδηση για τον εντοπισμό ενός νεκρού άνδρα, τον οποίο συνδέουν με την υπόθεση της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη που αγνοείται από την Κυριακή.

Πληροφορίες, τις οποίες μεταφέρει το Cretalive, αναφέρουν ότι ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός πριν λίγο, είναι «ο πρώην σύντροφος της αγνοούμενης, στον οποίο έγινε έρευνα τη νύχτα από αστυνομικούς για την υπόθεση της εξαφάνισης».

Το ίδιο μέσο αναφέρει: «Ο 43χρονος φέρεται να αυτοκτόνησε με κοντόκαννη καραμπίνα».

Άλλο τοπικό μέσο της Κρήτης, το Neakriti, μετέδωσε ότι «σύμφωνα με τις πληροφορίες του ρεπορτάζ, ο πρώην σύντροφος της 43χρονης έθεσε τέλος στη ζωή του, ενώ στο σπίτι του μεταβαίνουν στελέχη της Ασφάλειας για τη διερεύνηση της υπόθεσης. Όπως επισημαίνεται, δεν πρόκειται για τον πατέρα των παιδιών της, αλλά για την πιο πρόσφατη σχέση της, με την οποία είχαν διακόψει περίπου έναν μήνα πριν».

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε νωρίτερα η ΕΡΤ, η 43χρονη μητέρα τριών παιδιών έφυγε από το σπίτι με το λευκό αυτοκίνητό της, μάρκας Honda, το πρωί της περασμένης Κυριακής, φορώντας μαύρα ρούχα, και το βράδυ της ίδιας μέρας ο γιος της ανέφερε την εξαφάνισή της στο αστυνομικό τμήμα του Αγίου Μύρωνα. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» εξέδωσε missing alert και δημοσιοποίησε φωτογραφία και στοιχεία της γυναίκας, μετά από αίτημα των οικείων της, με το σκεπτικό ότι διατρέχει κίνδυνο η ζωή της.

Η ΕΛΑΣ συνεχίζει τις έρευνες μέσα από τις κάμερες που υπάρχουν τόσο κοντά στις Δαφνές όσο και προς το Ηράκλειο, όπου φαίνεται να κατευθύνθηκε η αγνοούμενη Ελευθερία Γιακουμάκη, αλλά και με τη χρήση drone.



Βίντεο που παρουσίασε το Mega, φαίνεται να καταγράφει -σύμφωνα με τον σταθμό- τις κινήσεις της 43χρονης και ειδικότερα τη διαδρομή της με το λευκό αυτοκίνητό της, λίγο πριν χαθούν τα ίχνη της.

Με πληροφορίες από Cretalive, Neakriti