Σέρρες: Εισαγγελική έρευνα για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 17χρονου

Σε εξέλιξη βρίσκεται εισαγγελική έρευνα μετά τις αναφορές πως είχαν κατατεθεί ήδη από το 2022 καταγγελίες για το προβληματικό οικογενειακό περιβάλλον του 16χρονου που κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος για τον θανατηφόρο ξυλοδαρμό 17χρονου στις Σέρρες.

Με εντολή του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδα Νικολόπουλου, διατάχθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης από την Εισαγγελία Σερρών. Στόχος είναι να διερευνηθούν τόσο οι καταγγελίες όσο και οι ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών μετά τις αναφορές που είχαν υποβληθεί από το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του διευθυντή του οργανισμού «Χαμόγελο του Παιδιού», Κώστα Γιαννόπουλου, σε συνεννόηση με την Εισαγγελία είχε τότε (σ.σ. το 2022) διαταχθεί κατεπείγουσα έρευνα, υπογραμμίζοντας ότι ο οργανισμός δεν έχει αρμοδιότητα παρέμβασης σε κατοικία, ακόμη και όταν υπάρχουν καταγγελίες.

Παρά ταύτα, όπως ανέφερε, δεν δόθηκε εντολή απομάκρυνσης των παιδιών από το σπίτι ούτε μεταφοράς τους σε προστατευτικό περιβάλλον ή δομή φιλοξενίας.

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί των Θεοφανείων οι γονείς του 17χρονου θύματος, τον οποίο οι γονείς του αναζητούσαν από το προηγούμενο βράδυ, μετέβησαν στο ΑΤ για να δηλώσουν την εξαφάνισή του. Την ίδια ώρα, η αδελφή του εντόπισε τον ανήλικο νεκρό στο υπόγειο της κατοικίας.

Τα ιατροδικαστικά ευρήματα κατέδειξαν σοβαρές κακώσεις σε όλο το σώμα του θύματος, ενώ ο 16χρονος που συνελήφθη φέρεται να υποστήριξε ότι τον χτύπησε μία φορά κατά τη διάρκεια καβγά, λόγω μηνύματος που έστειλε στην κοπέλα του.

Από την αρχή της υπόθεσης, μαρτυρίες έκαναν λόγο για δυσλειτουργικό οικογενειακό περιβάλλον του 16χρονου, με αναφορές σε χρήση ναρκωτικών από τους γονείς του και ενδείξεις παραβατικής συμπεριφοράς από μικρή ηλικία.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Νεκρός 17χρονος στις Σέρρες: Εξετάζεται η συμμετοχή και άλλων ατόμων που ίσως εμπλέκονται στη δολοφονία του