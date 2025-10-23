Νεκρή 16χρονη στο Γκάζι: Από πνευμονική εμβολή ο θάνατός της

Πνευμονική εμβολή φαίνεται πως είναι η αιτία θανάτου της 16χρονης στο Γκάζι, όπως εκτιμούν οι ιατροδικαστές.

Στο μεταξύ αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων.

Από τις εξετάσεις αυτές οι αστυνομικοί του Τμήματος Προστασίας Ανηλίκων θα διαπιστώσουν αν είχε γίνει κατανάλωση αλκοόλ, σε τι συγκέντρωση και αν υπήρξε συνδυασμός με άλλες ουσίες.

Όπως προκύπτει από την έως τώρα έρευνα των αστυνομικών και τις λήψεις μαρτυρικών καταθέσεων, η 16χρονη φέρεται να ένιωσε αδιαθεσία την ώρα που βρισκόταν εντός του καταστήματος, βγήκε έξω για να πάρει αέρα, έκανε μόλις λίγα βήματα και κατέρρευσε.

Σύμφωνα με πηγές από το ΕΚΑΒ, στη 01:50 τα ξημερώματα της Κυριακής (19/10), το συντονιστικό κέντρο ενημερώθηκε για το περιστατικό. Κατά την άφιξη του ασθενοφόρου, οι διασώστες εντόπισαν την 16χρονη, χωρίς σφυγμό, μόνη της, στο πεζοδρόμιο. Αμέσως άρχισαν την προσπάθεια ανάνηψης η οποία συνεχίστηκε και κατά τη διακομιδή της στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Παρά τις προσπάθειες, λίγα λεπτά αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Νεκρή 16χρονη στο Γκάζι: «Ενημερώσαμε την Αστυνομία» λέει ο «Ευαγγελισμός» - «Δεν είχαμε ενημέρωση» απαντά η ΕΛΑΣ

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, περίπου 10 ώρες μετά, στις 12 το πρωί της Κυριακής, ο πατέρας της 16χρονης παρουσιάστηκε στο αστυνομικό τμήμα Ομονοίας με την αναγγελία θανάτου του παιδιού του, όπου κατήγγειλε το περιστατικό.

Ανακοίνωση για τον θάνατο της 16χρονης έξω από κλαμπ στο Γκάζι εξέδωσε η Ελληνική Αστυνομία. Όπως αναφέρει, ο πατέρας 16χρονης μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας και ενημέρωσε για τον θάνατό της, επισημαίνοντας πως «για το περιστατικό δεν προκύπτει προηγούμενη τηλεφωνική ή άλλου είδους ενημέρωση στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης ή σε Αστυνομική Υπηρεσία».

Ωστόσο, ανακοίνωση εξέδωσε το πρωί της Πέμπτης (23/10) και το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», σχετικά με τον θάνατο της 16χρονης που κατέρρευσε έξω από νυχτερινό κέντρο στο Γκάζι, τις πρώτες πρωινές ώρες της προηγούμενης Κυριακής. Το νοσοκομείο παρέθεσε τη διαδικασία που ακολουθήθηκε στην προσπάθεια να επανέλθει στη ζωή η κοπέλα και τόνισε ότι ενημέρωσε το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα (Συντάγματος) για το περιστατικό.

Νεκρή 16χρονη στο Γκάζι: Το χρονικό

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές που μετέδωσε το Star, η 16χρονη διασκέδαζε εντός του κέντρου, που βρίσκεται επί της οδού Δεκελέων, αλλά κάποια στιγμή ένιωσε αδιαθεσία και βγήκε εκτός του χώρου, αλλά κατέρρευσε στη μέση του δρόμου.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που την μετέφερε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος της.

Ο πατέρας της 16χρονης μετέβη λίγες ώρες αργότερα στο ΑΤ Ομονοίας, όπου ενημέρωσε τους αστυνομικούς σχετικά και κατέθεσε την αναγγελία θανάτου της κόρης του.

Από το κλαμπ κατασχέθηκαν τα ποτά και τα μπουκάλια για να εξεταστούν εργαστηριακά.

Στην κατάθεσή τους οι άλλοι τρεις ανήλικοι που ήταν στην παρέα του κοριτσιού, ανέφεραν πως κατανάλωσαν από δύο βότκες ο καθένας, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Την προανάκριση της υπόθεσης ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων.