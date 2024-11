Νέα Υόρκη: Δύο νεκροί και ένας σοβαρά τραυματίας μετά από επίθεση με μαχαίρι

Αιματηρό επεισόδιο με δύο νεκρούς και έναν σοβαρά τραυματία, σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στη Νέα Υόρκη.

Ένας 51χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε τρεις ανθρώπους στο Μανχάταν, με τους δύο να καταλήγουν νεκροί και τον τρίτο να τραυματίζεται πολύ σοβαρά. Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψή του, καθώς τον εντόπισαν με αιματοβαμμένα ρούχα και δύο κουζινομάχαιρα στα χέρια. «Τρεις Νεοϋορκέζοι. Απρόκλητες επιθέσεις που μας άφησαν να ψάχνουμε απαντήσεις για το πώς μπόρεσε να συμβεί κάτι τέτοιο», δήλωσε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Έρικ Άνταμς σε συνέντευξη Τύπου μετά το συμβάν.

Ο δήμαρχος χαρακτήρισε το περιστατικό «ένα σαφές, ξεκάθαρο παράδειγμα» αποτυχιών του συστήματος, σημειώνοντας πως «ο ύποπτος, προφανώς άστεγος, είχε καταδικαστεί σε ποινική υπόθεση πριν από μερικούς μήνες», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η πρώτη επίθεση είχε αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας 26χρονος οικοδόμος που βρισκόταν σε εργοτάξιο, περίπου δύο ώρες αργότερα, ένας 68χρονος άνδρας δέχθηκε επίθεση ενώ ψάρευε και μια 36χρονη γυναίκα μαχαιρώθηκε πολλές φορές και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

2 dead, 1 seriously hurt in New York City knife attacks: police https://t.co/7r9soOHQyW