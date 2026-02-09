Νέα Πέραμος: Γνώριζε τους δολοφόνους του το 27χρονο θύμα; - Πού εστιάζει τις έρευνες η αστυνομία

Η αστυνομία από τη μέχρι στιγμής ανάλυση των στοιχείων φέρεται να έχει καταλήξει σε συγκεκριμένα συμπεράσματα

Νέες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με την υπόθεση του άτυχου 27χρονου, ο οποίος απήχθη έξω από το σπίτι της συντρόφου του στην Ελευσίνα και αφού βασανίστηκε επί 6 μέρες από τους απαγωγείς του, βρήκε τραγικό θάνατο και εντοπίστηκε την 1η Φεβρουαρίου σε ρέμα στη Νέα Πέραμο.

Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών παραμένουν και τα βίντεο ντοκουμέντο από την αρπαγή του 27χρονου, καθώς και η πορεία που ακολούθησαν στη συνέχεια με το όχημα των δραστών.

Γνωστοί του 27χρονου οι δολοφόνοι στη Νέα Πέραμο;

Η αστυνομία από τη μέχρι στιγμής ανάλυση των στοιχείων φέρεται να έχει καταλήξει σε δύο συμπεράσματα.

Όπως αναφέρει το MEGA, δράστες και θύμα φέρεται να γνωρίζονταν. Αυτό προκύπτει από την ανάλυση του βίντεο της αρπαγής όπου τόσο ο νεαρός, όσο και οι απαγωγείς του, κινούνται σε σχετικά «χαλαρούς» ρυθμούς.

Δεύτερο συμπέρασμα στο οποίο έχουν καταλήξει είναι ότι οι απαγωγείς, από την πρώτη στιγμή λειτουργούσαν με συγκεκριμένο πλάνο, έχοντας ως στόχο τη δολοφονία του νεαρού.

Παράλληλα, πρόσωπο – κλειδί, θεωρούν την φίλη του θύματος. Αν και η κοπέλα έχει ήδη καταθέσει και έχει πει κάποια πράγματα, οι αξιωματικοί θεωρούν ότι δεν έχει δώσει ακόμα στοιχεία που θα οδηγήσουν στη λύση του γρίφου.

Οι διαθήκες

Παράλληλα, η αστυνομία ερευνά και δύο πλάστες διαθήκες. Η μια ευνοούσε τον πατέρα του 27χρονου και η άλλη το θύμα.

Ο πατέρας του 27χρονου, μιλώντας στο Live News, εξηγεί εάν είχαν κόντρα για τα κληρονομικά, όπως έχει ακουστεί τις τελευταίες ημέρες.

«Δεν ξέρω τι είχε κάνει, ό,τι έχει κάνει ο γιος μου θα το βρει η Ασφάλεια. Από μεριά μου ούτε πλαστές διαθήκες ούτε διάφορα άλλα. Δεν υπήρχε καμιά κόντρα (για τα κληρονομικά) απλώς ο γιος μου κληρονόμησε και έπαιρνε ενοίκια, κληρονόμησε όπως ακούτε και αυτά υπάρχουν δεν τα λέω εγώ. Κληρονόμησε από τρεις νοικάρηδες, έπαιρνε τρία ενοίκια κανονικά ο γιος μου και δεν είχα κανένα πρόβλημα που έπαιρνε τα ενοίκια. Απλώς το παιδί ήθελε να τα πάρει όλα, για να τα πάρει όλα δε γινόταν να τα πάρει όλα, είμαι και εγώ κληρονόμος, είμαι γιος είναι του πατέρα μου. Γι’ αυτό μάλλον είχε κάνει και πλαστή διαθήκη αλλιώς από ό,τι ακούγεται. Βρέθηκαν μέσα στο σπίτι του οι πλαστές διαθήκες».

Όπως λέει, ο ίδιος φοβάται να κυκλοφορήσει καθώς έχει διαπιστώσει πως το παρακολουθούν.