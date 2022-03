Μία ακόμη διάκριση για τον φωτορεπόρτερ Κωνσταντίνο Τσακαλίδη –Νικητής στα Istanbul Photo Awards

Ο φωτορεπόρτερ Κωνσταντίνος Τσακαλίδης κέρδισε το βραβείο «Φωτογραφία της Χρονιάς» στα Istanbul Photo Awards για την εικόνα του «Γυναίκα από την Εύβοια».

Η φωτογραφία με την απόγνωση της κυρίας Παναγιώτας, η οποία βλέπει τη φωτιά να πλησιάζει το χωριό Γούβες και το σπίτι της, επιλέχθηκε ανάμεσα από τουλάχιστον 16.000 φωτογραφίες που υποβλήθηκαν από διάφορα σημεία του πλανήτη.

#IstanbulPhotoAwards 2022 winners announced!



Photojournalist @k_tsakalidis, won the Photo of the Year award! He captured a woman reacts as a wildfire approaches her house on Evia Island for @bloombergimages



Read the news for the details:https://t.co/9OomhDokep