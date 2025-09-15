«Μαφία Κρήτης»: Η ανακοίνωση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου - «Δεν υποκύπτουμε σε κανενός είδος συμβιβασμό»

Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης εκφράζει τη θλίψη της για τις πρόσφατες αποκαλύψεις σχετικά με την υπόθεση της «μαφίας της Κρήτης» στην οποία φέρεται να εμπλέκεται και η τοπική Εκκλησία.

Μέσω σχετικής ανακοίνωσης, υπενθυμίζει ότι ήδη από το 2023 είχε αποστείλει πλήρη φάκελο στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χανίων για τη Μονή Αγίας Τριάδας Τζαγκαρόλων.

Παράλληλα, δηλώνει εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και αναμένει τις αποφάσεις της και ξεκαθαρίζει ότι δεν θα υποκύψει «σε κανενός είδους συμβιβασμό, και σε καμία πίεση ή μεθόδευση» σχετικά με τη μοναστηριακή περιουσία.

Ολόκληρη η ανακοίνωση

«Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης, συνελθούσα σε Συνοδική Σύσκεψη, στην έδρα Της, στο Ηράκλειο, τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025, πληροφορείται με οδύνη όσα έρχονται στο φως της δημοσιότητας, το τελευταίο χρονικό διάστημα, σχετικά με τις διάφορες εγκληματικές συμπεριφορές και παράνομες πράξεις, που αφορούν στην Τοπική μας Εκκλησία, για τα οποία, ως γνωστόν, επιλαμβάνονται ήδη οι αρμόδιες υπηρεσίες του Κράτους. Η Ιερά Σύνοδος υπενθυμίζει προς όλες τις κατευθύνσεις απόσπασμα από το με ημερομηνία, 28 Νοεμβρίου 2023, Ανακοινωθέν Της, στο οποίο ανέφερε αυτολεξεί:

“Σχετικά με τα ανακύψαντα διοικητικά θέματα, στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Αγίας Τριάδας Τζαγκαρόλων, η Ιερά Σύνοδος ανακοινώνει ότι, με ομόφωνη Απόφασή Της, προέβη, σύμφωνα με το άρθρο 89, παρ. 2 του Ν. 4149/1961 Περί Καταστατικού Νόμου της εν Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας (Φ.Ε.Κ. 41/Α’/16-03-1961), σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, έναντι των αρμοδίων Αρχών”. Συγκεκριμένα, στις 9 Νοεμβρίου 2023, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 977/9-11-2023 έγγραφό Της, είχε απευθυνθεί στον αξιότιμο κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χανίων και είχε υποβάλει πλήρη φάκελο, με όλα τα στοιχεία εκείνα, για τις εκ του Νόμου προβλεπόμενες ενέργειες των αρμοδίων.

Η Εκκλησία Κρήτης έχει εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη ότι θα πράξει αμερόληπτα το έργο της και αναμένει τις αποφάσεις της, για να προβεί αρμοδίως εις τα κατ’ Αυτήν περαιτέρω. Η Ιερά Σύνοδος δηλώνει απερίφραστα ότι δεν υποκύπτει σε κανενός είδους συμβιβασμό, και σε καμία πίεση ή μεθόδευση σε ό,τι αφορά στη διαφύλαξη της εναπομείνασας από αιώνων Μοναστηριακής περιουσίας, σύμφωνα με τους κείμενους Νόμους. Η Εκκλησία Κρήτης, με πλήρη επίγνωση της ιστορικής πορείας και διακονίας Της μέσα στους αιώνες, εκφράζοντας και τον Ιερό Κλήρο, τις Μοναστικές αδελφότητες και τον πιστό λαό της Μεγαλονήσου Κρήτης, βεβαιώνει όλους τους Κρήτες, για την προσήλωσή Της στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, ως και σε όσα συνιστούν το Εκκλησιαστικό καθεστώς και την ταυτότητά Της, δηλώνει δε ότι δεν πρόκειται να συναινέσει σε καμία απόπειρα αλλοιώσεώς τους. Τέλος, αποφάσισε να ζητήσει από τις αρμόδιες αρχές του Κράτους ενημέρωση περί της υποθέσεως της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Αγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων».

«Μαφία Κρήτης»: Προφυλακίστηκαν τα δύο αδέλφια που φέρονται ως αρχηγοί του κυκλώματος

Στη φυλακή βρίσκονται τα δύο αδέρφια που φέρονται ως αρχηγοί του κυκλώματος, μετά τις πολύωρες απολογίες τους την περασμένη Τρίτη.

Υπενθυμίζεται πως η υπόθεση αφορά 175 στρέμματα της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδας στον Σταυρό Ακρωτηρίου, τα οποία αγοράστηκαν από ισραηλινό όμιλο μέσω ενός εκ των κατηγορουμένων. Ο ξενοδόχος υποστηρίζει ότι πρόκειται για νόμιμη περιουσία του αδελφού του, η οποία προέρχεται από τον παππού τους και από αγορές ιδιωτών.

Τα δύο αδέλφια σημειώνεται πως είχαν απολογηθεί άλλη μία φορά και κρίθηκαν προσωρινά ελεύθερα με περιοριστικούς όρους. Ωστόσο, εκδόθηκε νέο ένταλμα σύλληψης σε βάρος τους, αυτή τη φορά για δεύτερη δικογραφία που αφορά εκβιασμούς και συναλλαγές με επίκεντρο εκκλησιαστική περιουσία.

Έτσι οδηγήθηκαν ξανά στη φυλακή και απολογήθηκαν ξανά σήμερα.