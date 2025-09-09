«Μαφία Κρήτης»: Προφυλακίστηκαν τα δύο αδέλφια που φέρονται ως αρχηγοί του κυκλώματος

Προφυλακιστέα κρίθηκαν τα δύο αδέλφια, για την πολύκροτη υπόθεση της λεγόμενη «μαφίας της Κρήτης».

Λίγο μετά τις 17:00 το απόγευμα της Τρίτης, τα δύο αδέλφια που φέρονται ως αρχηγοί του κυκλώματος στην Κρήτη, ολοκλήρωσαν τις πολύωρες απολογίες τους και κρίθηκαν προφυλακιστέα.

Συγκεκριμένα, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας τους ενώπιον του ανακριτή Χανίων τα δύο αδέλφια θα οδηγηθούν στη φυλακή.

Την ίδια ώρα στον χώρο έξω από την εισαγγελία, ήταν συγκεντρωμένα συγγενικά τους πρόσωπα για να τους συμπαρασταθούν, υποστηρίζοντας πως το κατηγορητήριο είναι αβάσιμο.

Υπενθυμίζεται πως η υπόθεση αφορά 175 στρέμματα της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδας στον Σταυρό Ακρωτηρίου, τα οποία αγοράστηκαν από ισραηλινό όμιλο μέσω ενός εκ των κατηγορουμένων. Ο ξενοδόχος υποστηρίζει ότι πρόκειται για νόμιμη περιουσία του αδελφού του, η οποία προέρχεται από τον παππού τους και από αγορές ιδιωτών.

Τα δύο αδέλφια σημειώνεται πως απολογήθηκαν την Παρασκευή και κρίθηκαν προσωρινά ελεύθερα με περιοριστικούς όρους. Ωστόσο, εκδόθηκε νέο ένταλμα σύλληψης σε βάρος τους, αυτή τη φορά για δεύτερη δικογραφία που αφορά εκβιασμούς και συναλλαγές με επίκεντρο εκκλησιαστική περιουσία.

Έτσι οδηγήθηκαν ξανά στη φυλακή και απολογήθηκαν ξανά σήμερα.