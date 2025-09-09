ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

«Μαφία Κρήτης»: Προφυλακίστηκαν τα δύο αδέλφια που φέρονται ως αρχηγοί του κυκλώματος

Ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Τρίτης η μαραθώνια διαδικασία των απολογιών τους

LifO Newsroom
LifO Newsroom
«Μαφία Κρήτης»: Προφυλακίστηκαν τα δύο αδέλφια που φέρονται ως αρχηγοί του κυκλώματος Facebook Twitter
Φωτ. οι κατηγορούμενοι για το κύκλωμα της Κρήτης / EUROKINISSI
0

Προφυλακιστέα κρίθηκαν τα δύο αδέλφια, για την πολύκροτη υπόθεση της λεγόμενη «μαφίας της Κρήτης».

Λίγο μετά τις 17:00 το απόγευμα της Τρίτης, τα δύο αδέλφια που φέρονται ως αρχηγοί του κυκλώματος στην Κρήτη, ολοκλήρωσαν τις πολύωρες απολογίες τους και κρίθηκαν προφυλακιστέα.

Συγκεκριμένα, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας τους ενώπιον του ανακριτή Χανίων τα δύο αδέλφια θα οδηγηθούν στη φυλακή.

Την ίδια ώρα στον χώρο έξω από την εισαγγελία, ήταν συγκεντρωμένα συγγενικά τους πρόσωπα για να τους συμπαρασταθούν, υποστηρίζοντας πως το κατηγορητήριο είναι αβάσιμο.

Υπενθυμίζεται πως η υπόθεση αφορά 175 στρέμματα της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδας στον Σταυρό Ακρωτηρίου, τα οποία αγοράστηκαν από ισραηλινό όμιλο μέσω ενός εκ των κατηγορουμένων. Ο ξενοδόχος υποστηρίζει ότι πρόκειται για νόμιμη περιουσία του αδελφού του, η οποία προέρχεται από τον παππού τους και από αγορές ιδιωτών.

Τα δύο αδέλφια σημειώνεται πως απολογήθηκαν την Παρασκευή και κρίθηκαν προσωρινά ελεύθερα με περιοριστικούς όρους. Ωστόσο, εκδόθηκε νέο ένταλμα σύλληψης σε βάρος τους, αυτή τη φορά για δεύτερη δικογραφία που αφορά εκβιασμούς και συναλλαγές με επίκεντρο εκκλησιαστική περιουσία.

Έτσι οδηγήθηκαν ξανά στη φυλακή και απολογήθηκαν ξανά σήμερα.

 
Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Νέο σχέδιο για ασφαλέστερες σιδηροδρομικές διαβάσεις – Τι προτείνει ο ΣΕΣ

Ελλάδα / Νέο σχέδιο για ασφαλέστερες σιδηροδρομικές διαβάσεις – Τι προτείνει ο ΣΕΣ

Ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την ασφάλεια στις ισόπεδες σιδηροδρομικές διαβάσεις και καταθέτει ολοκληρωμένες προτάσεις εκσυγχρονισμού, με στόχο τη μείωση των ατυχημάτων και την εναρμόνιση με τις ευρωπαϊκές πρακτικές
LIFO NEWSROOM
Hellenic Train: Απεργούν οι μηχανοδηγοί την Πέμπτη - Αντιδρούν σε απολύσεις συναδέρφων τους

Ελλάδα / Hellenic Train: Απεργούν οι μηχανοδηγοί την Πέμπτη - Αντιδρούν σε απολύσεις συναδέρφων τους

«Οι εκπρόσωποι της Hellenic Train δήλωσαν πως η εταιρεία στα πλαίσια της 'αναδιοργάνωσής της' επιλέγει να απολύει όσους βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση της ΠΕΠΕ
LIFO NEWSROOM
 
 