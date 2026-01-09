ΕΛΛΑΔΑ
Άγιος Παντελεήμονας: Ανήλικες ξυλοκόπησαν 15χρονη - Το θύμα φέρει μώλωπες και αμυχές

Ανοικτό το ενδεχόμενο να υπάρχουν ρατσιστικά κίνητρα πίσω από την επίθεση των ανήλικων κοριτσιών

Νέο περιστατικό βίας σημειώθηκε μεταξύ ανήλικων κοριτσιών, οι οποίες ξυλοκόπησαν 15χρονη συμμαθήτριά τους, στον Άγιο Παντελεήμονα.

Το θύμα νοσηλεύεται προληπτικά, ενώ οι φερόμενες ως θύτριες θα περάσουν την πόρτα του Εισαγγελέα το πρωί της Παρασκευής.

Το βίαιο περιστατικό στον Άγιο Παντελεήμονα

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, οι μαθήτριες ξυλοκόπησαν τη 15χρονη στην οδό Αγίου Μελετίου, στον Άγιο Παντελεήμονα,την Πέμπτη.

Το θύμα έχει καταγωγή από την Κίνα, με αποτέλεσμα να είναι ανοικτό το ενδεχόμενο να υπάρχουν ρατσιστικά κίνητρα.

Η 15χρονη νοσηλεύτηκε προληπτικά στο νοσοκομείο Παίδων, χωρίς να κινδυνεύει, αλλά έχει μώλωπες και αμυχές

Οι 4 μαθήτριες αλλά και οι γονείς τους σήμερα θα βρεθούν ενώπιον του Εισαγγελέα.

Ελλάδα / Μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών: Τι προκάλεσε αυτόν τον «διαρκή θόρυβο» στις συχνότητες

Ο διοικητής της ΥΠΑ εξηγεί τι συνέβη στα ελληνικά αεροδρόμια πριν πέντε ημέρες, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει η Υπηρεσία, επισημαίνοντας πως δεν υπήρξε ζήτημα ασφάλειας πτήσεων
