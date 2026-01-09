Αττική: Απεργία στα ταξί την ερχόμενη εβδομάδα - Ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνει πανελλαδική

Σε 48ωρες επαναλαμβανόμενες απεργιακές κινητοποιήσεις προχωρούν οι οδηγοί ταξί στην Αττική από την ερχόμενη Τρίτη 13 Ιανουαρίου.

Η απόφαση ελήφθη από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΤΑ λόγω «συσσωρευμένων προβλημάτων και μιας διαχρονικής απαξίωσης του κλάδου», όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), Θύμιος Λυμπερόπουλος μιλώντας στο ΕΡΤNews.

Ο κ. Λυμπερόπουλος υποστήριξε ότι από το 2019 είχε προειδοποιήσει πως η κυβερνητική πολιτική θα οδηγούσε σε υποβάθμιση της δημόσιας μεταφοράς με ταξί προς όφελος μεγάλων ιδιωτικών και εταιρικών σχημάτων.

Ο ίδιος άσκησε κριτική στην κυβέρνηση, σημειώνοντας ότι σήμερα οι επαγγελματίες του κλάδου αισθάνονται πως «οδηγούνται σε οικονομικό αδιέξοδο».

Ο κ. Λυμπερόπουλος εξέφρασε την εκτίμηση ότι και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί αναμένεται να συνεδριάσει προκειμένου να αποφασίσει τη συμμετοχή της, δίνοντας ενδεχομένως πανελλαδικό χαρακτήρα στις κινητοποιήσεις.

Κλείνοντας, ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ τόνισε ότι οι οδηγοί ταξί δεν κινητοποιούνται για συντεχνιακά αιτήματα, αλλά – όπως είπε – για τη διατήρηση της δουλειάς τους, την οποία χαρακτήρισε κοινωνική προσφορά στο πλαίσιο της δημόσιας μεταφοράς και με συγκεκριμένους κανόνες.