Την παράταση του lockdown τουλάχιστον μέχρι τις 22 Μαρτίου, είναι πιθανό να ανακοινώσει ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου της Παρασκευής.

Η αυξητική τάση των κρουσμάτων κορωνοϊού, η ασφυκτική πίεση που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ο αριθμός των διασωληνωμένων που σήμερα έσπασε το φράγμα των 500 και οι διασπορά των μεταλλάξεων έχουν προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία στην επιστημονική κοινότητα και στους κύκλους της κυβέρνησης.

Η εικόνα αυτή φαίνεται να ανατρέπει τα σχέδια για άνοιγμα της αγοράς στις 22 ή στις 29 Μαρτίου. Όπως ανέφερε και η κυβερνητική εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη, δεν μπορούμε να μιλάμε για άνοιγμα μέσα στον Μάρτιο, ενώ και ο υπουργός Ανάπτυξης, Αδωνις Γεωργιάδης, ξεκαθάρισε χθες ότι το η επαναλειτουργία του λιανεμπορίο αναβάλλεται αν συνεχίσει να καλπάζει η πανδημία.

Πάνω από 500 οι διασωληνωμένοι

Οι διασωληνωμένοι έσπασαν το φράγμα των 500, φτάνοντας τους 506. Το πλέον σκληρό στοιχείο της σημερινής επιδημιολογικής έκθεσης του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) σε συνδυασμό με τους 51 νέους θανάτους και τις 501 εισαγωγές ασθενών με COVID-19 στα νοσοκομεία της χώρας το περασμένο 24ωρο, αποτυπώνουν με τη μέγιστη ευκρίνεια την τεράστια μάχη που δίνει το Εθνικό Σύστημα Υγείας ενάντια στην πανδημία.

Ανησυχητικά τα στοιχεία για τις μεταλλάξεις

Συνεχίζει η εξάπλωση στη χώρα της «βρετανικής» μετάλλαξης τη στιγμή που η «νοτιοαφρικανική» παραλλαγή παραμένει σχετικά περιορισμένη.

Αυτό καταγράφει η γονιδιωματική ανάλυση από το Εθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης σε 400 επιλεγμένα νέα δείγματα που αφορούν στην περίοδο 13 Φεβρουαρίου έως 8 Μαρτίου. Τα δείγματα προέρχονται από τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κρήτης, Αττικής και τις Περιφερειακές Ενότητες Λευκάδας, Φθιώτιδας και Ρόδου.

Από τον έλεγχο των 400 δειγμάτων, αναδείχθηκαν συνολικά 371 δείγματα με στελέχη μεταλλάξεων ειδικού ενδιαφέροντος (Variants Of Concern- VOC) και 2 δείγματα με το στέλεχος υπό διερεύνηση (Variant Under Investigation - VUI) B.1.1.318.

Από τα 371 δείγματα με στελέχη VOC, τα 368 βρέθηκαν με τη μετάλλαξη Β.1.1.7/UK lineage (Variant VOC_202012) και 3 δείγματα με τη μετάλλαξη Lineage B.1.351/South Africa (Variant 501.V2).

Επιπλέον, ολοκληρώθηκε η γονιδιωματική ανάλυση σε 139 επιλεγμένα νέα δείγματα που αφορούν στην περίοδο 21 Δεκεμβρίου έως 18 Ιανουαρίου 2021. Τα δείγματα προέρχονται από την Περιφέρεια Αττικής.

Από τον έλεγχο των 139 δειγμάτων, αναδείχθηκαν συνολικά 16 στελέχη με μεταλλάξεις ειδικού ενδιαφέροντος (variants of concern). Από τα 16 στελέχη, τα 12 βρέθηκαν με τη μετάλλαξη Β.1.1.7/UK lineage (VariantVOC_202012) και 4 δείγματα ήταν θετικά για Variant with deletion in S Gene.

Συνολικά έχουν ταυτοποιηθεί 2.047 θετικά για την παρουσία μετάλλαξης Β.1.1.7/UK lineage και 51 θετικά για την παρουσία μετάλλαξης B.1.351/South Africa, από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης γιατις μεταλλάξεις του SARS- CoV-2 έως σήμερα.

Τα 51 θετικά στελέχη για την παρουσία μετάλλαξης Lineage B.1.351/South Africa (Variant 501.V2) είναι όλα εγχώρια, εκ των οποίων 43 προέρχονται από την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, 2 από την Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, 5 από την Περιφέρεια Αττικής και ένα από την Περιφέρεια Κρήτης.

Αττική: Τριψήφιος αριθμός κρουσμάτων σε έξι περιοχές

Την ίδια στιγμή ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για τον αριθμό των νέων κρουσμάτων κορωνοϊού στη χώρα.

Στο επίκεντρο των ειδικών φέρεται να βρίσκεται ξανά η Αττική, η οποία συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ιικό φορτίο, με τα κρούσματα μέσα σε ένα 24ωρο να φθάνουν τα 1.282 από τις 2.570 συνολικά νέες μολύνσεις στη χώρα.

Η επιβαρυμένη επιδημιολογική εικόνα αποτυπώνεται στο γεγονός πως σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ έξι περιοχές στην Αττική παρουσιάζουν τριψήφιο αριθμό νέων κρουσμάτων.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζονται στο κέντρο της Αθήνας, όπου μέσα σε ένα 24ωρο εντοπίστηκαν 317 κρούσματα. Ακολουθεί ο Πειραιάς με 226 νέες μολύνσεις και ο Δυτικός Τομέας Αθηνών, με 210 νέα κρούσματα.

Παράλληλα, τριψήφιο αριθμό συγκεντρώνουν η Περιφέρεια Ανατολικής Αττικής και ο Νότιος και Βόρειος Τομέας Αθηνών.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων στην Αττική έχει ως εξής:

141 κρούσματα στην Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

160 κρούσματα στην Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών

210 κρούσματα στην Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών

67 κρούσματα στην Π.Ε. Δυτικής Αττικής

317 κρούσματα στην Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών

144 κρούσματα στην Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών

226 κρούσματα στην Π.Ε. Πειραιώς

17 κρούσματα στην Π.Ε. Νήσων