Τα μέτρα για την παράνομη οπλοκατοχή: «Τέρμα οι τοπικές μαφίες» είπε ο Χρυσοχοΐδης - Live

Σε εξέλιξη είναι οι ανακοινώσεις με τα μέτρα για την παράνομη οπλοκατοχή, λίγες μέρες μετά το αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια, όπου δύο άτομα σκοτώθηκαν.

Οι ανακοινώσεις γίνονται από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος έχει μεταβεί στο Ηράκλειο Κρήτης.

«Τέρμα οι νταήδες και οι τοπικές μαφίες» ανέφερε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, επισημαίνοντας πως το «ελληνικό FBI» θα είναι μόνιμα στην Κρήτη.

Η συνέντευξη γίνεται, στο αμφιθέατρο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου.

Εντός των επόμενων ημερών, αναμένεται και η τοποθέτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την αυστηροποίηση του πλαισίου οπλοκατοχής.

