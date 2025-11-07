ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Τα μέτρα για την παράνομη οπλοκατοχή: «Τέρμα οι τοπικές μαφίες» είπε ο Χρυσοχοΐδης - Live

Μόνιμα το «ελληνικό FBI» στην Κρήτη - «Δεν θα κάνουν κουμάντο οι νταήδες» ανέφερε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΟΠΛΟΚΑΤΟΧΗ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ Facebook Twitter
Φωτ.: Eurokinissi
0

Σε εξέλιξη είναι οι ανακοινώσεις με τα μέτρα για την παράνομη οπλοκατοχή, λίγες μέρες μετά το αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια, όπου δύο άτομα σκοτώθηκαν.

Οι ανακοινώσεις γίνονται από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος έχει μεταβεί στο Ηράκλειο Κρήτης.

«Τέρμα οι νταήδες και οι τοπικές μαφίες» ανέφερε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, επισημαίνοντας πως το «ελληνικό FBI» θα είναι μόνιμα στην Κρήτη.

Η συνέντευξη γίνεται, στο αμφιθέατρο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου.

Εντός των επόμενων ημερών, αναμένεται και η τοποθέτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την αυστηροποίηση του πλαισίου οπλοκατοχής.

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Γραφείο εντοπισμού και κατάρριψης των fake news στον ΕΟΔΥ

Ελλάδα / Γραφείο εντοπισμού και κατάρριψης των fake news στον ΕΟΔΥ

Σε μια εποχή που το αντιεμβολιαστικό κίνημα θεριεύει, με ανησυχητικά μηνύματα να έρχονται από τις ΗΠΑ και την εμβολιαστική «κόπωση» από την πανδημία να αυξάνει τον σκεπτικισμό εντός και εκτός συνόρων, ο ΕΟΔΥ, με μια κίνηση ματ, δημιουργεί γραφείο γρήγορου εντοπισμού και κατάρριψης των παραπλανητικών ειδήσεων, μέσω της ανάδειξης της επιστημονικής αλήθειας.
LIFO NEWSROOM
 
 