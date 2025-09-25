Λέρος: Ο Τούρκος μεγιστάνας Αλί Σαμπαντζί δωρίζει 115.000 ευρώ στο νοσοκομείο που το έσωσε τη ζωή

Μια συγκινητική χειρονομία ευγνωμοσύνης προς το Νοσοκομείο της Λέρου έκανε ο Tούρκος μεγιστάνας Αλί Σαμπαντζί, ο οποίος είχε σωθεί το καλοκαίρι του 2023 έπειτα από σοβαρό ατύχημα με το σκάφος του κοντά στο νησί.

Δύο χρόνια μετά το συμβάν, ο Σαμπαντζί προσέφερε δωρεά ύψους 115.000 ευρώ (5,6 εκατ. τουρκικές λίρες), θέλοντας να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του για τη φροντίδα που έλαβε εκείνες τις κρίσιμες ώρες. Η δωρεά έγινε δεκτή από τη διοίκηση του νοσοκομείου, όπως μεταδίδει το lerosnews.gr.

Με βάση την απόφαση αποδοχής της δωρεάς, το ποσό θα διατεθεί για την προμήθεια σύγχρονου χειρουργικού κρεβατιού και ειδικού φωτισμού χειρουργείου, ενισχύοντας σημαντικά τις υποδομές της Χειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου Λέρου.

«Μας σώσατε τις ζωές. Η οικογένειά μου κι εγώ δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τη φροντίδα που δεχθήκαμε. Αυτή η δωρεά είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αλί Σαμπαντζί κατά την ανακοίνωση της προσφοράς του

Ο επιχειρηματίας εξέφρασε τη βαθιά του ευγνωμοσύνη προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου Λέρου, ενώ έκανε ιδιαίτερη μνεία στον χειρουργό Γεώργιο Κρασονικολάκη, που, όπως σημειώνεται, έδωσε μάχη για να τον κρατήσει στη ζωή τις κρίσιμες πρώτες ώρες μετά το ατύχημα. Πλέον, ο επιχειρηματίας βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση και, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται σύντομα στη Λέρο για να εκφράσει από κοντά τις ευχαριστίες του σε όλους όσοι συνέβαλαν στη σωτηρία του.

Το ατύχημα του Τούρκου μεγιστάνα Αλί Σαμπαντζί

Ο γνωστός Τούρκος μεγιστάνας, ιδιοκτήτης της Pegasus Airlines, μαζί με τη σύζυγό του και τα δύο παιδιά τους, κατευθυνόταν με το σκάφος του από τους Λειψούς προς τη Λέρο για φαγητό, όταν το σκάφος προσέκρουσε σε βράχια.

Το ατύχημα σημειώθηκε όταν ο Σαμπαντζί οδηγούσε το ταχύπλοο σκάφος του από τους Λειψούς προς τη Λέρο, έχοντας μαζί του τη σύζυγο και τα δύο παιδιά τους. Το σκάφος προσέκρουσε με σφοδρότητα σε βράχια, με αποτέλεσμα ο ίδιος και η γυναίκα του να τραυματιστούν, ενώ τα παιδιά γλίτωσαν πηδώντας στη θάλασσα λίγο πριν τη σύγκρουση.

Ο ίδιος τραυματίστηκε σοβαρά, υπέστη ρήξη σπλήνας και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Λέρου. Εκεί υποβλήθηκε σε πολλαπλά χειρουργεία, νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ και τελικά κατάφερε να ξεπεράσει τον κίνδυνο χάρη στις άμεσες ενέργειες των γιατρών.

Ο Σαμπαντζί έχει από τότε μιλήσει πολλές φορές για τη «μάχη ζωής» που έδωσε με την καθοριστική συμβολή του προσωπικού του νοσοκομείου.

