Λάρισα: Κακουργηματική δίωξη στον 77χρονο που έψαχνε λίρες σε σπηλιά στους Γόννους

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε στον 77χρονο που αναζητούσε λίρες σε σπηλιά στους Γόννους Λάρισας.

Ο ίδιος αντιμετωπίζει την κατηγορία της παράβαση του νόμου περί αρχαιοτήτων και μέχρι την αυριανή απολογία του, θα παραμείνει κρατούμενος.

Υπενθυμίζεται πως μαζί με τον 77χρονο στη σπηλιά βρίσκονταν ακόμη τρεις άνδρες. Οι δύο τράπηκαν σε φυγή και αγνοούνται, ενώ ο τρίτος, ένας 53χρονος, μετά τον απεγκλωβισμό του, πέθανε.

Η μεγάλη επιχείρηση της ΕΜΑΚ και της Πυροσβεστικής ξεκίνησε στις 12:30 το μεσημέρι της Τρίτης.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του 77χρονου, ο κατηγορούμενος από νεαρή ηλικία αναζητούσε λίρες και χρυσό, ενώ κατά το παρελθόν είχε πραγματοποιήσει και νόμιμες ανασκαφές.

Ο δικηγόρος στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι ο 77χρονος ήταν ο μοναδικός που μετά το συμβάν παρέμεινε στο σημείο και κάλεσε βοήθεια. Σύμφωνα και πάλι με τον δικηγόρο του 77χρονου, η όλη προσπάθεια της 4μελους ομάδας ήταν ερασιτεχνική και για αυτό τον λόγο είχε τραγική κατάληξη.

Ο ίδιος ανέφερε επιπλέον πως η κατασκευή της στοάς στην περιοχή των Γόννων έχει γίνει σταδιακά και σε βάθος χρόνου από διάφορες ομάδες χρυσοθήρων.

Σημειώνεται τέλος ότι η αρχαιολογική υπηρεσία έκανε αυτοψία στο σημείο της ανασκαφής και δεν βρήκε κάποια αρχαιότητα.