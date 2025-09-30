Λάρισα: Άνδρας έψαχνε για λίρες και εγκλωβίστηκε σε σπηλιά - Προσπαθεί να τον διασώσει η ΕΜΑΚ

Άνδρας εγκλωβίστηκε σε σπηλιά στους Γόννους Λάρισας.

Πληροφορίες, μεταφέρουν ότι ήταν μέλος παρέας περίπου πέντε ατόμων, που επιχειρούσε να εντοπίσει λίρες σε λαγούμι, το οποίο έσκαψαν οι ίδιοι, στην περιοχή.

Ενώ προσπαθούσαν να βρουν λίρες, σημειώθηκε ένα ατύχημα, το οποίο τους ανάγκασε να καλέσουν για βοήθεια. Ο ένας από τους άνδρες εγκλωβίστηκε στη σπηλιά, όπου έψαχνε για θησαυρό. Το Mega ανέφερε, ότι δεν είχε τις αισθήσεις του.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της ΕΜΑΚ προσέγγισαν τον 53χρονο και του χορήγησαν οξυγόνο. Εκείνος φαίνεται πως ανταποκρίθηκε, ωστόσο δεν υπάρχει εξέλιξη από την επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό του.

Με δηλώσεις του στο MEGA, ο γιος του 77χρονου φίλου του 53χρονου, ο οποίος κάλεσε τις αρχές και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, σημειώνει: «Κάποια στιγμή με πήρε τηλέφωνο και ζητούσε βοήθεια και του είπα να πάρει το 112, δεν ξέρω πού είναι. Περίπου στις 12.00. Δεν ήξερα πού είναι το μέρος και του είπα να πάρει αυτός για να τον εντοπίσει το 112. Δεν ξέρω τίποτα παραπάνω».

Άλλοι που βρίσκονταν μαζί του στη σπηλιά, δεν βρίσκονται στο σημείο και αναζητούνται από τις αρχές.

Κάτοικος της περιοχής είπε στην εκπομπή «Live News», ότι η περιοχή συγκεντρώνει το ενδιαφέρον αρκετών ανθρώπων που αναζητούν θησαυρούς. Όπως τόνισε: «Υπάρχουν μύθοι για την περιοχή, ψάχνουν διάφοροι για χρυσό».

