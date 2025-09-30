ΕΛΛΑΔΑ
Λάρισα: Απεγκλωβίστηκε από την σπηλιά ο 53χρονος που έψαχνε λίρες

ΕΜΑΚ και Πυροσβεστική επιχειρούσαν για τη διάσωσή του από τις 12:30 το μεσημέρι

LifO Newsroom
Λάρισα: Ανασύρθηκε με τις αισθήσεις του ο 53χρονος που εγκλωβίστηκε σε σπηλιά ψάχνοντας λίρες Facebook Twitter
Στιγμιότυπο από την επιχείρηση διάσωσης του 53χρονου που εγκλωβίστηκε σε σπηλιά στη Λάρισα, ψάχνοντας για λίρες / Φωτ.: Eurokinissi
Απεγκλωβίστηκε- έχοντας τις αισθήσεις του- από την σπηλιά στους Γόννους της Λάρισας, ο 53χρονος που έψαχνε για λίρες.

Ο άνδρας εντοίστηκε από τους διασώστες και μεταφέρθηκε από αυτοσχέδια σήραγγα μεταξύ Γόννων και Καλλιπεύκης μετά από πολύωρη επιχείρηση ΕΜΑΚ και Πυροσβεστικής που είχε ξεκινήσει από τις 12:30 το μεσημέρι. Τον 53χρονο παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Πληροφορίες του ΕΡΤnews μεταφέρουν, ότι μία ομάδα 4-5 ατόμων μπήκε στην σπηλιά, ωστόσο αργότερα μέλη της ομάδας άρχισαν να ζαλίζονται και να αισθάνονται δυσφορία. Ο πρώτος που βγήκε από τη σπηλιά, σχεδόν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση κάλεσε για βοηθεια. Λίγο αργότερα, εξήλθαν από την σπηλιά και άλλα μέλη της ομάδας.

Ρεπορτάζ του Mega, αναφέρει ότι η παρέα επιχειρούσε να εντοπίσει λίρες στο λαγούμι, το οποίο οι ίδιοι έσκαψαν μέσα σε σπηλιά. Κάτοικος της περιοχής ανέφερε στον τηλεοπτικό σταθμό, ότι έχουν προσεγγίσει κι άλλοι το σημείο, για τον ίδιο λόγο, δηλώνοντας ότι: «Υπάρχουν μύθοι για την περιοχή, ψάχνουν διάφοροι για χρυσό».

 
