Αλλάζει ο καιρός: Έρχονται βροχές και πτώση της θερμοκρασίας

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από την Τρίτη 17 Μαρτίου, με αξιόλογες βροχές και μπόρες, χιόνια στα ορεινά, θυελλώδεις ανέμους στα πελάγη και πτώση της θερμοκρασίας.

Για την Τρίτη, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Τάσο Αρνιακό, αναμένονται νεφώσεις σε ολόκληρη τη χώρα, με τοπικές βροχές αρχικά στα δυτικά και τα νότια. Τα φαινόμενα στη συνέχεια εκτιμάται ότι θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές, με εξαίρεση την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Στην Αττική προβλέπεται συννεφιά, που θα πυκνώσει από το απόγευμα, με λίγες πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως περίπου 17 βαθμούς Κελσίου. Ασθενείς βροχές αναμένεται να ξεκινήσουν από το βράδυ της Τρίτης, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο Νικολέτα Ζιακοπούλου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται επίσης νεφώσεις, που θα πυκνώσουν από το μεσημέρι και μετά, με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Παρόμοιες καιρικές συνθήκες εκτιμάται ότι θα επικρατήσουν και την Τετάρτη, με περισσότερες βροχές, ενίσχυση των βοριάδων και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Αλλάζει ο καιρός: Το δελτίο της ΕΜΥ

Στο καθιερωμένο δελτίο της, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αναφέρει ότι την Τρίτη 17 Μαρτίου αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές αρχικά στα δυτικά και νότια και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές, πλην της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά στα πελάγη 7 και στο νότιο Ιόνιο 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 15 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός αναλυτικά, ανά περιοχή

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα στη δυτική Μακεδονία και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές θα αυξηθούν. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν από τις προμεσημβρινές ώρες στη δυτική και κεντρική Μακεδονία.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά θαλάσσια παραθαλάσσια 4 με 5 και από το μεσημέρι 6 και βαθμιαία έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 και στα νότια 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα στην ανατολική Πελοπόννησο και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα νότια θαλάσσια παραθαλάσσια και από το βράδυ και στα βόρεια 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αρχικά στην Κρήτη και βαθμιαία και στις Κυκλάδες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 και από το απόγευμα στην Κρήτη 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που από τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές αρχικά στα νότια και από αργά το απόγευμα και στα βόρεια.

Άνεμοι: Στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ. Στα νότια αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και βαθμιαία νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ με μικρή περαιτέρω ενίσχυση το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ