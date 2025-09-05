ΕΛΛΑΔΑ
Κύκλωμα στην Κρήτη: Προφυλακίστηκαν τα δύο αδέλφια - Φέρεται να ήταν οι αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης

Η προφυλάκισή τους αφορά σε κατηγορίες που σχετίζονται με τη δεύτερη δικογραφία

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ.: Eurokinissi
Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι, τα δύο αδέλφια που φέρονται ως τα πρόσωπα που διατηρούσαν ηγετική θέση στο κύκλωμα στην Κρήτη.

Η προφυλάκισή τους αφορά σε κατηγορίες που σχετίζονται με τη δεύτερη δικογραφία, η οποία ήδη άνοιξε.

Όπως αναφέρουν ΕΡΤ και ekriti.gr, τα δύο αδέλφια αφέθηκαν αρχικά ελεύθεροι με τον περιοριστικο όρο της μη εξόδου από τη χώρα, στις 6.30 το απόγευμα, για τις κατηγορίες που αφορούσαν στην πρώτη δικογραφία, που σχετιζόταν με ναρκωτικά, όπλα και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Αμέσως, όμως, μετά την πρώτη απόφαση, η εισαγγελέας ζήτησε και συνελήφθησαν, σύμφωνα και με τους δικηγόρους τους, για κατηγορίες που αφορούν στη δεύτερη δικογραφία, η οποία ήδη άνοιξε και σχετίζεται με έκνομες πράξεις περί απόκτησης εκκλησιαστικής περιουσίας, εκβιασμούς και απόπειρες δωροδοκίας δημοσίων υπαλλήλων.

Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία και θα απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου.

Επίσης, μέχρι στιγμής το απόγευμα, είχαν απολογηθεί- για την πρώτη δικογραφία- δέκα άτομα εκ των οποίων προφυλακίστηκαν πέντε ενώ αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους τρία άτομα.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας των απολογιών απομένει να περάσουν την πόρτα ανακριτή και εισαγγελέα εννέα ακόμη κατηγορούμενοι.

