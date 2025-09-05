Κύκλωμα στην Κρήτη: Συνεχίζονται σήμερα οι απολογίες των κατηγορούμενων - «Μη φοβάσαι τίποτα γίγαντα» φώναζαν

Στο δικαστήριο Χανίων έφτασαν νωρίτερα το πρωί της τα δύο αδέλφια που φέρονται να είναι οι «εγκέφαλοι» του κυκλώματος στην Κρήτη.

Οι δύο άνδρες έφτασαν στο δικαστήριο προκειμένου να απολογηθούν για το κύκλωμα στην Κρήτη και κατά την είσοδό τους στο Δικαστικό Μέγαρο, συνάντησαν πλήθος κόσμου που βρίσκονταν στο σημείο και τους φώναζε συνθήματα για συμπαράσταση.

«Μη φοβάσαι τίποτα, γίγαντα, σ’ αγαπάμε», φέρεται να φώναζαν κάποιοι στον έναν εκ των δύο αδελφών, που κατηγορείται για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση και για το σκάνδαλο με την εκποίηση μοναστηριακής περιουσίας στον Σταυρό και τη διακίνηση ναρκωτικών.

Υπενθυμίζεται πως την Πέμπτη, μετά από σχεδόν 10 ώρες ολοκληρώθηκαν οι απολογίας των πρώτων 16 κατηγορούμενων, εκ των οποίων έξι προφυλακίστηκαν, εννέα αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όρους και ένα άτομο έλαβε αναβολή για να απολογηθεί σήμερα, μαζί με ακόμη 17 άτομα.

Την ίδια ώρα σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων, Χρήστος Πραματευτάκης, ο οποίο ς ήταν παρών στο δικαστήριο, εκτιμά ότι θα είναι ο αριθμός των φερόμενων κατηγορουμένων για την υπόθεση θα είναι τριψήφιος.

Χαρακτηριστικά ανέφερε πως πρόκειται για μία «πολύ σοβαρή υπόθεση που είναι σε εξέλιξη με την αστυνομία να έχει κάνει ένα τεράστιο έργο που αποτυπώνεται σε χιλιάδες σελίδες δικογραφίας».

Με πληροφορίες από cretapost / zarpanews