Κύκλωμα στην Κρήτη: Ολοκληρώθηκε η απολογία των πρώτων κατηγορουμένων - Έξι προφυλακίστηκαν

Ολοκληρώθηκε η απολογία των πρώτων κατηγορουμένων για την υπόθεση του κυκλώματος στην Κρήτη, που βρέθηκαν ενώπιον τριών ανακριτών και της εισαγγελέως που προΐσταται της υπόθεσης.

Έξι άτομα προφυλακίστηκαν, εννέα αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όρους και ένα άτομο έλαβε αναβολή για να απολογηθεί αύριο, μαζί με ακόμα 17 άτομα που θα περάσουν την πόρτα των ανακριτών και του εισαγγελέα.

Ανάμεσα στους συνολικά 17 κατηγορούμενους που καλούνται να δώσουν αύριο εξηγήσεις στην αρμόδια ανακριτική αρχή είναι και τα δύο αδέλφια, στους οποίους αποδίδονται από τη δικογραφία αρχηγικοί ρόλοι.

Οι συνήγοροι απέφυγαν να κάνουν δηλώσεις.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ