Κύκλωμα στην Κρήτη: Το ντοκουμέντο έξω από το σπίτι του «Στρατηγού» - Στον ανακριτή τα δύο αδέρφια

Οι απολογίες των πρώτων 16 κατηγορουμένων ολοκληρώθηκαν και ανάμεσα στους κατηγορούμενους που αναμένονται σήμερα στην αρμόδια ανακριτική αρχή είναι και τα δύο αδέρφια, στα οποία αποδίδονται από την αστυνομία αρχηγικοί ρόλοι στην εγκληματική οργάνωση στην Κρήτης. Έξι εμπλεκόμενοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι, δέκα άτομα αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όρους, ενώ ένας κατηγορούμενος ζήτησε προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί εντός της ημέρας μαζί με τους υπόλοιπους συλληφθέντες.

«Στρατηγός» και «Αυστραλός» είναι τα προσωνύμια των δυο ανθρώπων-κλειδιά στην υπόθεση του κυκλώματος της Κρήτης. Βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφει τις δοσοληψίες έξω από το σπίτι του «Στρατηγoύ» στα Χανιά, σύμφωνα με το ertnews.gr. Ο 68χρονος φέρεται ως ηγετικό στέλεχος της οργάνωσης. Γνώριμος των αρχών, είχε συλληφθεί στο παρελθόν για διακίνηση ναρκωτικών, ενώ σήμερα είναι έγκλειστος στις φυλακές Κορυδαλλού. Την ημέρα της σύλληψής του τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί, καθώς ο ίδιος επιχείρησε να διαφύγει μαζί με τον γιο του.

Ο «Στρατηγός» στις συνομιλίες που έχουν καταγραφεί, φέρεται ιδιαιτέρως προσεκτικός. Χρησιμοποιεί κωδικούς για να περιγράψει τη δράση του, όπως στην επικοινωνία που είχε με άλλο μέλος της οργάνωσης, με το προσωνύμιο «Αυστραλός».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, ο 38χρονος αστυνομικός ο οποίος αντιμετωπίζει τις κατηγορίες για «Υποβοήθηση Εγκληματικής Οργάνωσης με παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου», πέρασε χτες το κατώφλι της Εισαγγελίας Χανίων και απολογήθηκε για όσα του καταλογίζονται.

Ιδιαίτερα αποκαλυπτικοί είναι ο διάλογοι που περιλαμβάνονται στη δεύτερη δικογραφία για την εγκληματική οργάνωση και αφορά σε καταπάτηση και πώληση σε ξένους αγοραστές 175 στρεμμάτων της Μονής Αγίας Τριάδος. Σε διάστημα 3 ετών 175 στρέμματα στην περιοχή του Σταυρού στο Ακρωτήρι Χανίων πέρασαν στην κυριότητα ντόπιων επενδυτών για να καταλήξουν στη συνέχεια σε Ισραηλινούς και Γερμανούς. Στο σκάνδαλο με τη Μοναστηριακή γη που σε ζημία φθάνει το 1,5 εκατ. ευρώ και αποκαλύπτει η δεύτερη δικογραφία, εμπλέκονται 6 άτομα μεταξύ των οποίων επίσκοπος, δικηγόρος και τα δύο αδέρφια επιχειρηματίες.

Στις 08-04-2025, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης εκφράζουν την ανησυχία τους για τα πρόσωπα που ακούγονται ως πιθανοί διάδοχοι του Μακαριστού Μητροπολίτη Κυδωνίας & Αποκορώνου Δαμασκηνού και ποιο από αυτά είναι του περιβάλλοντος τους και άμεσα χειραγωγίσημο, ώστε να μην αποκαλυφθεί η παράνομη δραστηριότητα τους.

Οι κατηγορούμενοι για να πετύχουν αρχικά την πώληση σε Ισραηλινό επιχειρηματία επικαλούνταν έγγραφο σύμφωνα με το οποίο οι συγκεκριμένες εκτάσεις δεν ανήκαν στην Ι.Μ. Αγίας Τριάδας. Πρόκειται για τη βεβαίωση που τους χορήγησε το 2017 ο κατηγορούμενος αρχιμανδρίτης και ανέφερε πως τα 175 στρέμματα δεν ανήκουν στην Ιερά Μονή. Για την εξάρθρωση της οργάνωσης που είχε βαθιές ρίζες στην τοπική κοινωνία ο κοριός της ΕΛΑΣ αποκάλυψε πως οι κατηγορούμενοι εκβίαζαν κληρικούς με φωτογραφίες και βίντεο.