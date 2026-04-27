Κρήτη: Σε τεχνική βλάβη οφείλεται η αναγκαστική προσγείωση του ελικοπτέρου

Νεότερες πληροφορίες σχετικά με την αναγκαστική προσγείωση που πραγματοποίησε το πρωί της Δευτέρας (27/4) ένα ελικόπτερο τύπου Agusta Bell στην Κρήτη, φέρνει στη δημοσιότητα η ΕΡΤ.

Στο ελικόπτερο επέβαιναν τέσσερις στρατιωτικοί, δύο χειριστές και δύο ακόμη στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, όλοι μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου υποβλήθηκαν στις απαραίτητες εξετάσεις, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο για αεροπορικά συμβάντα, και είναι καλά στην υγεία τους.

Παράλληλα, όπως έχει γίνει γνωστό, το ελικόπτερο στην Κρήτη πραγματοποίησε «βαριά προσγείωση», ωστόσο παρέμεινε όρθιο μετά την επαφή με το έδαφος. Στο σημείο βρίσκονται πραγματογνώμονες της Πολεμικής Αεροπορίας, οι οποίοι εξετάζουν το ελικόπτερο προκειμένου να διαπιστωθούν με ακρίβεια τα αίτια της τεχνικής βλάβης που οδήγησε στην αναγκαστική προσγείωση.

Ελικόπτερο Agusta Bell: Το χρονικό της αναγκαστικής προσγείωσης στην Κρήτη

Ως προς το χρονικό, το ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση το πρωί της Δευτέρας στην Κρήτη, κοντά στο αεροδρόμιο στο Καστέλι.

Υπενθυμίζεται πως επίσημη ανακοίνωση για το συμβάν εξέδωσε -και- το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας. Όπως σημειώνεται, τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται.

«Τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026 και ώρα 08:00, ελικόπτερο ΑΒ-205 της 358 Μοίρας Έρευνας Διάσωσης από την 112 Πτέρυγα Μάχης, που εκτελούσε πτήση συντήρησης νοτιοανατολικά του Αεροδρομίου Καστελλίου, εκτέλεσε αναγκαστική προσγείωση λόγω μηχανικής βλάβης. Το πλήρωμα του ελικοπτέρου είναι καλά στην υγεία του, ενώ διακομίσθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, για προληπτικούς λόγους. Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται».