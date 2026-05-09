Κως: Αγρότης έχασε τη ζωή του όταν ανετράπη το τρακτέρ του

Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με οκτώ πυροσβέστες, οι οποίοι απεγκλώβισαν τον 61χρονο

Φωτ. αρχείου: EUROKINISSI
Θανατηφόρο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην Κω, όταν 61χρονος αγρότης καταπλακώθηκε από το τρακτέρ που οδηγούσε στην περιοχή Μαστιχάρι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας επιχείρησε να περάσει από σημείο κοντά σε ρεματιά, με αποτέλεσμα το αγροτικό όχημα να ανατραπεί και να τον εγκλωβίσει.

Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με οκτώ πυροσβέστες, οι οποίοι απεγκλώβισαν τον 61χρονο.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Κω χωρίς τις αισθήσεις του, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αντιμάχειας.

