ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Κρήτη: Δύο νεκροί σε δύο διαφορετικά δυστυχήματα με τρακτέρ

Τι μεταφέρουν τοπικά μέσα για τα δύο περιστατικά σε Σοκαρά και Καπαριανά

The LiFO team
The LiFO team
ΚΡΗΤΗ ΤΡΑΚΤΕΡ ΝΕΚΡΟΙ Facebook Twitter
Δύο νεκροί από δύο διαφορετικά δυστυχήματα με τρακτέρ μέσα σε λίγες ώρες, στην Κρήτη / Φωτ.: Unsplash
0

Δύο δυστυχήματα με τρακτέρ, με θύματα δύο άνδρες σημειώθηκαν στην Κρήτη.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε στον Σοκαρά, όπου ένας 85χρονος άνδρας τραυματίστηκε θανάσιμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος είχε μεταβεί στον στάβλο του για να φροντίσει τα ζώα του και, κατά την αποχώρησή του, το τρακτέρ του έσβησε σε κατηφορικό σημείο. Το όχημα κατέληξε σε ρυάκι, με αποτέλεσμα τον βαρύ τραυματισμό και, στη συνέχεια, τον θάνατό του.

«Το μηχάνημα –το οποίο φέρεται να ήταν σταθμευμένο σε δρόμο με κλίση– κύλησε, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του», γράφει το Cretalive.

Κρήτη: Το δεύτερο δυστύχημα με τρακτέρ

Το δεύτερο δυστύχημα καταγράφηκε στην περιοχή Καπαριανά του Δήμου Φαιστού, με θύμα έναν 58χρονο, ο οποίος φέρεται να εκτελούσε αγροτικές εργασίες με τρακτέρ. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο 58χρονος τραυματίστηκε πολύ σοβαρά. Παρά το γεγονός ότι φέρεται να παρελήφθη από πλήρωμα του ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο με ασθενοφόρο, έχοντας τις αισθήσεις του, κατέληξε λίγη ώρα αργότερα στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε.
Το δυστύχημα σημειώθηκε σε αγροτική περιοχή στα Καπαριανά του Δήμου Φαιστού και διερευνάται από το ΑΤ Φαιστού.


Με πληροφορίες από Cretalive, ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ελλάδα

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ελλάδα / Χαϊδάρι: «Η 13χρονη έπεσε με το κεφάλι» - Τι δήλωσε η διευθύντρια του σχολείου

Η διευθύντρια του 7ου Γυμνασίου της περιοχής ξεκαθάρισε πως δεν τίθεται ζήτημα κατασκευαστικού προβλήματος που να σχετίζεται με την πτώση της μαθήτριας από τον πρώτο όροφο του κτιρίου
THE LIFO TEAM
Ελλάδα / Διεθνής Αμνηστία για Ελλάδα: «Ψήφισαν νόμο που αποκλείει ομόφυλα ζευγάρια ανδρών από την πρόσβαση στην παρένθετη μητρότητα»

Η νομοθεσία αυτή, όπως επισημαίνεται στην ετήσια έκθεση που έδωσε στη δημοσιότητα η Διεθνής Αμνηστία, αφορά και τους άνδρες χωρίς σύντροφο
THE LIFO TEAM
 
 