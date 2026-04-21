Κρήτη: Δύο νεκροί σε δύο διαφορετικά δυστυχήματα με τρακτέρ

Δύο δυστυχήματα με τρακτέρ, με θύματα δύο άνδρες σημειώθηκαν στην Κρήτη.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε στον Σοκαρά, όπου ένας 85χρονος άνδρας τραυματίστηκε θανάσιμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος είχε μεταβεί στον στάβλο του για να φροντίσει τα ζώα του και, κατά την αποχώρησή του, το τρακτέρ του έσβησε σε κατηφορικό σημείο. Το όχημα κατέληξε σε ρυάκι, με αποτέλεσμα τον βαρύ τραυματισμό και, στη συνέχεια, τον θάνατό του.

«Το μηχάνημα –το οποίο φέρεται να ήταν σταθμευμένο σε δρόμο με κλίση– κύλησε, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του», γράφει το Cretalive.

Κρήτη: Το δεύτερο δυστύχημα με τρακτέρ

Το δεύτερο δυστύχημα καταγράφηκε στην περιοχή Καπαριανά του Δήμου Φαιστού, με θύμα έναν 58χρονο, ο οποίος φέρεται να εκτελούσε αγροτικές εργασίες με τρακτέρ. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο 58χρονος τραυματίστηκε πολύ σοβαρά. Παρά το γεγονός ότι φέρεται να παρελήφθη από πλήρωμα του ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο με ασθενοφόρο, έχοντας τις αισθήσεις του, κατέληξε λίγη ώρα αργότερα στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε.

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε αγροτική περιοχή στα Καπαριανά του Δήμου Φαιστού και διερευνάται από το ΑΤ Φαιστού.



Με πληροφορίες από Cretalive, ΑΠΕ-ΜΠΕ

