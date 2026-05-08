Ηλεία: Νεκρός 58χρονος που καταπλακώθηκε από τρακτέρ

Ένας 58χρονος από την Ηλεία έχασε τη ζωή του, όταν καταπλακώθηκε από τρακτέρ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤNews, ο άνδρας έχασε τη ζωή του το απόγευμα της Παρασκευής 8 Μαΐου σε αγροτική περιοχή στο Βαρθολομιό του δήμου Πηνειού στην Ηλεία, καθώς καταπλακώθηκε, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, από το τρακτέρ που οδηγούσε.

Από τα στοιχεία της αστυνομίας προκύπτει ότι ο γεωργός εκτελούσε αγροτικές εργασίες στις καλλιέργειές του, όταν το τρακτέρ αναποδογύρισε και τον καταπλάκωσε. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τραυματίστηκε θανάσιμα στο κεφάλι.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση, με πέντε οχήματα και 11 πυροσβέστες να φτάνουν στο σημείο για τον απεγκλωβισμό του. Παράλληλα, στο σημείο έσπευσε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του στο Νοσοκομείο Πύργου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος έχουν αναλάβει αστυνομικοί του ΑΤ Πηνειού.



