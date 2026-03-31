Κορωπί: Στο νοσοκομείο δύο νεαροί μετά από ξυλοδαρμό από ομάδα 20 ατόμων

Τα θύματα της επίθεσης είναι δύο νεαροί ηλικίας 19 και 18 ετών

Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Νέο περιστατικό βίας σημειώθηκε στο Κορωπί, όταν δύο νεαροί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, ύστερα από επίθεση που δέχθηκαν από ομάδα περίπου 20 ατόμων.

Σύμφωνα με την καταγγελία που υποβλήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο τοπικό Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, το περιστατικό συνέβη την ίδια μέρα, στο Κορωπί.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα θύματα, είναι δύο νεαροί ηλικίας 19 και 18 ετών.

Η αστυνομία προχώρησε στη σχηματισμό δικογραφίας και στο σημείο εντοπίστηκε ένα μαχαίρι μήκους 16 εκατοστών, που φαίνεται να συνδέεται με την επίθεση.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να εντοπίσουν και να συλλάβουν τα άτομα που εμπλέκονται, ενώ εξετάζουν τυχόν ποινικές ευθύνες όλων των εμπλεκομένων.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΚΑΜΕΡΕΣ ΑΤΤΙΚΗ ΔΡΟΜΟΙ

Ελλάδα / Σε πλήρη λειτουργία οι κάμερες στους δρόμους της Αττικής - Πού θα αναρτώνται τα πρόστιμα

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της Τροχαίας, μέσα σε μόλις δύο ημέρες εντοπίστηκαν περίπου 130 παραβάσεις, με την παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη να αποτελεί την πιο συχνή
THE LIFO TEAM
ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΝΕΚΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΓΙΟΣ

Ελλάδα / Ζωγράφου: Δεν ήθελε να μαθευτεί ο θάνατός τους για να μην του πάρουν το σπίτι, υποστήριξε ο γιος

Ο 54χρονος ισχυρίζεται ότι οι δύο γυναίκες πέθαναν πριν από τρεις μήνες, όμως ο ιατροδικαστής αναφέρει ότι οι σοροί βρίσκονταν στο διαμέρισμα για πάνω από έναν μήνα
THE LIFO TEAM
 
 