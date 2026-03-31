Κορωπί: Στο νοσοκομείο δύο νεαροί μετά από ξυλοδαρμό από ομάδα 20 ατόμων

Νέο περιστατικό βίας σημειώθηκε στο Κορωπί, όταν δύο νεαροί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, ύστερα από επίθεση που δέχθηκαν από ομάδα περίπου 20 ατόμων.

Σύμφωνα με την καταγγελία που υποβλήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο τοπικό Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, το περιστατικό συνέβη την ίδια μέρα, στο Κορωπί.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα θύματα, είναι δύο νεαροί ηλικίας 19 και 18 ετών.

Η αστυνομία προχώρησε στη σχηματισμό δικογραφίας και στο σημείο εντοπίστηκε ένα μαχαίρι μήκους 16 εκατοστών, που φαίνεται να συνδέεται με την επίθεση.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να εντοπίσουν και να συλλάβουν τα άτομα που εμπλέκονται, ενώ εξετάζουν τυχόν ποινικές ευθύνες όλων των εμπλεκομένων.

