Κορωπί: Γυναίκα κατήγγειλε πως την παρέσυρε άνδρας με το αυτοκίνητό του

Η γυναίκα στο Κορωπί τραυματίστηκε ελαφρά στα κάτω άκρα - Κατήγγειλε πως ο άνδρας την παρέσυρε μετά από φραστικό επεισόδιο

Στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου τής παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, διακομίστηκε το απόγευμα της Κυριακής (9/11) μία γυναίκα από το Κορωπί, που κατήγγειλε ότι την παρέσυρε με το αυτοκίνητό του ένας άνδρας.

Η 41χρονη γυναίκα στο Κορωπί ανέφερε πως ο άνδρας, 61 ετών, τη χτύπησε μετά από φραστικό επεισόδιο, με την ίδια να τραυματίζεται ελαφρά στα κάτω άκρα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες συνέλεξαν στοιχεία και μαρτυρίες για να ρίξουν φως στις συνθήκες του επεισοδίου.

Με πληροφορίες από την ΕΡΤ

