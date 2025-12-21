Πέθανε σε ηλικία 67 ετών ο δημοσιογράφος Ξενοφών Ζηκίδης

Σε ηλικία 67 ετών έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Κυριακής (21/12) ο δημοσιογράφος Ξενοφών Ζηκίδης, όπως γνωστοποίησε η ΕΡΤ όπου εργαζόταν τα τελευταία χρόνια.

Ο Ξενοφών Ζηκίδης τα τελευταία χρόνια «προσέφερε τις υπηρεσίες στο ΕΡΤnewsradio, ως συντάκτης, αλλά και ως παραγωγός πολιτικών εκπομπών. Διετέλεσε εκπρόσωπος των δημοσιογράφων στην ΕΣΗΕΑ», αναφέρει σχετικά η ΕΡΤ.

Εργάστηκε επίσης, ως πολιτικός συντάκτης και ως αρχισυντάκτης στην τηλεόραση της ΕΡΤ, ενώ είχε συνεργαστεί με αθηναϊκά, κυπριακά και ομογενειακά μέσα ενημέρωσης, συμπληρώνει η δημόσια τηλεόραση.

Ξενοφών Ζηκίδης: Η ανακοίνωση της ΕΡΤ

«Με αβάσταχτη θλίψη αποχαιρετάμε τον δημοσιογράφο Ξενοφώντα Ζηκίδη, έναν δικό μας άνθρωπο, εξαιρετικό συνάδελφο, συνεργάτη και φίλο, που έφυγε τα ξημερώματα της Κυριακής από τη ζωή, σε ηλικία 67 ετών.

Η συμβολή του όλα αυτά τα χρόνια στην ΕΡΤ υπήρξε υποδειγματική, με επαγγελματισμό, αφοσίωση και αξιοπρέπεια. Αφήνει ανεξίτηλο αποτύπωμα σε όσους συνεργαστήκαμε μαζί του τόσο στο ραδιόφωνο όσο και στην τηλεόραση.

Η οικογένειας της ΕΡΤ εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια της, στους δικούς του ανθρώπους, και σε όλους όσοι τον γνώριζαν και τον αγάπησαν.

Καλό του ταξίδι!»