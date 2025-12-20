Συνελήφθησαν έξι μαθητές στα Βόρεια Προάστια - Διακινούσαν ναρκωτικά μέσα στο σχολείο

Κύκλωμα το οποίο διακινούσε ναρκωτικά μέσα σε σχολείο στα Βόρεια Προάστια εξάρθρωσε η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής, με τους έξι εκ των δώδεκα συλληφθέντων να είναι ανήλικοι μαθητές.

Πληροφορίες του Alpha διευκρινίζουν πως τα μέλη του κυκλώματος στα Βόρεια Προάστια, διακινούσαν κοκαΐνη και χασίς ακόμη και κατά τη διάρκεια πενθήμερης σχολικής εκδρομής.

Από την έρευνα προέκυψε ότι, τουλάχιστον τους τελευταίους δύο μήνες, η ομάδα είχε πραγματοποιήσει περισσότερες από 200 αγοραπωλησίες ναρκωτικών, μεγάλο μέρος των οποίων έλαβαν χώρα στο συγκεκριμένο λύκειο.

Βόρεια Προάστια: Πώς δρούσε το κύκλωμα

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από πληροφορία που έφτασε στις αρχές σχετικά με τη δράση ανηλίκων, οι οποίοι διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες σε συνομηλίκους και συμμαθητές τους. Όπως διαπιστώθηκε, τον συντονισμό της διακίνησης, την προμήθεια και την αποθήκευση των ναρκωτικών αναλάμβαναν οι έξι ενήλικες, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν τους ανήλικους για τη διανομή.

Αρκετές από τις συναλλαγές αφορούσαν κοκαΐνη, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις διακινούσαν και χασίς. Για την απόκρυψη των ναρκωτικών χρησιμοποιούσαν «καβάντζες» και αποθηκευτικούς χώρους.

Η δράση του κυκλώματος δεν περιοριζόταν μόνο στο συγκεκριμένο σχολείο, αλλά σε πλατείες και δημόσιους χώρους. Αξιοσημείωτο είναι ότι μεγάλο μέρος των αγοραπωλησιών είχε ως παραλήπτες ανήλικους.

Κατά την επιχείρηση συνελήφθησαν, μεταξύ άλλων, ο φερόμενος αρχηγός και ο υπαρχηγός της οργάνωσης. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκαν ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή, όπου έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν.

