Τσατραφύλλιας: Κάλαντα με καιρό τύπου «Π» - Έρχονται βροχές, καταιγίδες και χιόνια

Ο καιρός αλλάζει από σήμερα και «αφήνουμε πίσω μας τις ηλιόλουστες ημέρες» σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Γιώργο Τσατραφύλλια.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο μετεωρολόγος του Alpha, Γιώργος Τσατραφύλλιας, παρουσίασε την εκτίμησή του και τον άστατο καιρό που αναμένεται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, την περίοδο έως και την Πρωτοχρονιά.

«Κάλαντα με καιρό τύπου -Π- », γράφει στην ανάρτησή του και προσθέτει: «Από σήμερα αφήνουμε πίσω μας τις ηλιόλουστες ημέρες και μπαίνουμε σε συνθήκες προχωρημένου Φθινοπώρου με συννεφιές και βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια!».

Ο καιρός από την Τρίτη έως την Πρωτοχρονιά

Όσο για τον καιρό της Τρίτης, αναφέρει, πως «ένα βαρομετρικό χαμηλό από τα δυτικά θα φέρει βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές πιο ισχυρές στη δυτική Ελλάδα, τη βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Οι επικρατέστεροι άνεμοι θα είναι οι νοτιάδες για αυτό η θερμοκρασία δεν φαίνεται να μεταβάλλεται ιδιαίτερα».

«Επίσης χιόνια θα πέσουν στα ορεινά και στα περισσότερα χιονοδρομικά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας», συμπληρώνει και συνεχίζει παρουσιάζοντας την εκτίμησή του για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά.

«Για την ημέρα των Χριστουγέννων υπάρχει απόκλιση των βασικών προγνωστικών μοντέλων όποτε πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα. Πάντως, ο καιρός θα παραμείνει άστατος όλες τις ημέρες των γιορτών με την τάση για περισσότερο κρύο προς την πρωτοχρονιά να επιμένει!», γράφει για τον καιρό των επόμενων ημερών, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.