Ξυλοδαρμός 40χρονης στο Κορωπί: Προφυλακιστέος ο 50χρονος σύζυγός της

Στη φυλακή οδηγείται ο 50χρονος κατηγορούμενος σύζυγος της 40χρονης στο Κορωπί, ο οποίος κατηγορήθηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας μετά τον ξυλοδαρμό της.

Ο 50χρονος στο Κορωπί απολογήθηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της γυναίκας ενώ κατηγορείται και για σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκων, καθώς φέρεται να χτύπησε και το παιδί τους.

Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε ότι προκάλεσε αυτός τα πολύ σοβαρά τραύματα στην 40χρονη,η οποία νοσηλεύτηκε στην εντατική, ισχυριζόμενος ότι δεν ήταν στον χώρο του εγκλήματος. Όπως φέρεται να είπε, βρήκε το θύμα βαριά χτυπημένο όταν επέστρεψε στο σπίτι τους από ταξίδι στο εξωτερικό.

Κορωπί: Η κατάσταση υγείας της 40χρονης

Αυτό που αξίζει να επισημανθεί είναι ότι πριν από λίγες ημέρες η 40χρονη, θύμα ενδοοικογενειακής βίας στο Κορωπί, αποσωληνώθηκε, καθώς φέρει σοβαρές κακώσεις στο κεφάλι και στο σώμα.

Οι γιατροί έκριναν ότι η 40χρονη μπορεί να αποσωληνωθεί, ωστόσο παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας της, ενώ την ίδια ώρα το 4χρονο παιδί τους νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Παίδων».

Ως προς το χρονικό του περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας στο Κορωπί, όλα έγιναν την Πέμπτη όταν ο 50χρονος τηλεφώνησε στην αστυνομία λέγοντας πως βρήκε τη γυναίκα αιμόφυρτη στο σπίτι. Οι αστυνομικοί φτάνοντας στο σημείο βρήκαν τον 4χρονο στην αυλή και μέσα στο σπίτι τη μητέρα αναίσθητη σε μια λίμνη αίματος και κοντά της το 8 μηνών βρέφος της.

Νωρίτερα ο 50χρονος είχε ειδοποιήσει την ιδιοκτήτρια παιδικού σταθμού και φίλη της οικογένειας λέγοντάς της πως δεν μπορεί να εντοπίσει τη γυναίκα και τα παιδιά του. «Έλειπα σε ταξίδι. Όταν γύρισα από το αεροδρόμιο τηλεφωνούσα στη γυναίκα μου, αλλά δεν μου απαντούσε. Πήγα στο σπίτι και αναγκάστηκα να πηδήξω τη μάντρα, γιατί η πόρτα δεν άνοιγε. Μπήκα μέσα και την βρήκα στο πάτωμα. Ήταν χτυπημένη και αιμορραγούσε. Έχει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και το σώμα. Την σήκωσα και την έβαλα στον καναπέ», είπε αρχικά στους αστυνομικούς.

Ωστόσο, μετά τη μαρτυρία του 4χρονου ο 50χρονος συνελήφθη. Το παιδί τους είπε ότι ο 50χρονος χτύπησε τη μητέρα του.

