ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Κλειστά τα σχολεία στα Βορίζια μέχρι και την Παρασκευή για λόγους ασφάλειας

Τα σχολεία δεν λειτούργησαν ούτε τη Δευτέρα ούτε την Τρίτη

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Κλειστά τα σχολεία στα Βορίζια μέχρι και την Παρασκευή για λόγους ασφάλειας Facebook Twitter
0

Θα παραμείνουν κλειστά έως και την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο Βοριζίων, με απόφαση του Δήμου Φαιστού, έπειτα από το αιματηρό περιστατικό που συγκλόνισε την περιοχή το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Η απόφαση ελήφθη, όπως αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση του δήμου, για προληπτικούς λόγους και με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

«Έπειτα από επικοινωνία του δημάρχου Γρηγόρη Νικολιδάκη με ιθύνοντες του Υπουργείου Παιδείας, το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Βοριζίων θα παραμείνουν κλειστά από την Τετάρτη 5 έως και την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου. Η απόφαση ελήφθη για την ασφάλεια των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού. Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων», αναφέρει η ανακοίνωση.

Τα σχολεία δεν λειτούργησαν ούτε τη Δευτέρα ούτε την Τρίτη, καθώς οι τοπικές αρχές έκριναν απαραίτητο να παραμείνουν κλειστά μέχρι να διασφαλιστεί πλήρως η ηρεμία και η ασφάλεια στην κοινότητα, η οποία εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση έντονης ψυχολογικής φόρτισης μετά τη διπλή ανθρωποκτονία που συγκλόνισε τα Βορίζια και προκάλεσε πανελλήνιο σοκ.

Η επαναλειτουργία των σχολείων θα αποφασιστεί τις επόμενες ημέρες, ανάλογα με τις εξελίξεις και τις εισηγήσεις των αρμόδιων αρχών.


 

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

«Να αλλάξει η κουλτούρα της βίας» – Μήνυμα του πατέρα του Άλκη Καμπανού μετά τη νέα δολοφονία στη Χαλκίδα

Ελλάδα / «Να αλλάξει η κουλτούρα της βίας»: Το μήνυμα του πατέρα του Άλκη Καμπανού μετά τη δολοφονία στη Χαλκίδα

«Πρέπει να επενδύσουμε στην πρόληψη: να μεγαλώσουμε μια νέα γενιά παιδιών με σωστές αξίες, ώστε να αλλάξει η κουλτούρα της βίας. Έχουμε μετατρέψει το ποδόσφαιρό μας σε υποκουλτούρα» δήλωσε ο πατέρας του Άλκη Καμπάνου
LIFO NEWSROOM
Υπόθεση Σήφη Βαλυράκη: Ποινική δίωξη για υπόθαλψη εγκληματία σε δύο λιμενάρχες Χαλκίδας και Ερέτριας

Ελλάδα / Υπόθεση Σήφη Βαλυράκη: Ποινική δίωξη για υπόθαλψη εγκληματία σε δύο λιμενάρχες Χαλκίδας και Ερέτριας

Η εξέλιξη ανακοινώθηκε στη σημερινή συνεδρίαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, όπου συνεχίζεται η δίκη των δύο ψαράδων που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από κοινού
LIFO NEWSROOM
Γυναικοκτονία στη Φολέγανδρο: Ο δράστης ζητά ελαφρυντικά – «Δεν έχει ζητήσει ούτε ένα συγγνώμη» λέει η μητέρα της Γαρυφαλλιάς

Ελλάδα / Γυναικοκτονία στη Φολέγανδρο: Ο δράστης ζητά ελαφρυντικά – «Δεν έχει ζητήσει ούτε ένα συγγνώμη» λέει η μητέρα της Γαρυφαλλιάς

Η οικογένεια ζητά να παραμείνει η πρωτόδικη ποινή της ισόβιας κάθειρξης, ώστε –όπως λένε– να βρει η Γαρυφαλλιά «τη δικαίωση που της αξίζει»
LIFO NEWSROOM
 
 