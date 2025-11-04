Βεντέτα στα Βορίζια: «Του έστησαν ενέδρα, μου έφαγαν το παιδί μου» ξεσπά η μητέρα του 39χρονου

Συνεχίζονται πυρετωδώς η έρευνες της ΕΛΑΣ, για τον εντοπισμό όσων εμπλέκονται στη φονική συμπλοκή στα Βορίζια.

Λίγες ώρες πριν την κηδεία της 56χρονης και εν μέσω των αναζητήσεων για τον εντοπισμό των συγγενών της -που πιθανολογείται πως κρύβονται στα βουνά-, η μητέρα του Φανούρη Καργάκη απαιτεί η οικογένεια των Φραγκιαδάκηδων να φύγει από τα Βορίζια.

Μιλώντας νωρίτερα το πρωί της Τρίτης στην εκπομπή του Action 24, σε εξαιρετικά κακή ψυχολογική κατάσταση, η μητέρα του 39χρονου επιμένει πως δεν ευθύνεται η οικογένειά της για τη βόμβα και πως πιστεύει ότι «το έκαναν οι ίδιοι για να πάρουν χρήματα από την ασφάλεια».

«Πέρυσι έγινε μία γιορτή και ο εγγονός μου πήγε καλεσμένος. Τον έδιωξαν, προσπάθησαν να τον σκοτώσουν, τον μαχαίρωσαν στο ίδιο σημείο όπου σκοτώθηκε ο γιος μου. Μίλησαν, μπήκαν “μεσίτες” στη μέση και υποτίθεται τα βρήκαν. Αυτοί ψάχνονταν συνέχεια και προκαλούσαν», ανέφερε αρχικά η μητέρα του Φανούρη Καργάκη.

«Δεν ξέρω ποιος έβαλε την βόμβα στο σπίτι τους, εμείς δεν τους φταίμε πουθενά. Του έστησαν ενέδρα και τον σκότωσαν εν ψυχρώ», συνέχισε.

«Αυτοί τραυματίστηκαν μεταξύ τους, αυτοί σκότωσαν τη δικιά τους. Δεν ξέρω ποιος έβαλε τη βόμβα στο σπίτι, μπορεί να την έβαλαν και οι ίδιοι για να πάρουν χρήματα. Εγώ το μόνο που ξέρω είναι ότι μου έφαγαν το παιδί μου. Απαιτώ να φύγουν από το χωριό. Εδώ δεν κάνουμε και οι 2 μαζί. Εγώ ξέρω ότι έχασα το παλικάρι μου, το καμάρι μου. Αυτοί “τύλιξαν” το σπίτι του γιου μου. Πυροβολούσαν όπου έβρισκαν. Ο γιος μου ήταν μοναχός, πήγαινε στη δουλειά του και τον εκτέλεσαν εν ψυχρώ», κατέληξε.

Βεντέτα στα Βορίζια: Τι βρήκαν στις φυλακές Αλικαρνασσού - Ο λόγος που αστυνομικοί έκαναν έφοδο

Έφοδο στις φυλακές Αλικαρνασσού μετά τη βεντέτα στα Βορίζια Ηρακλείου πραγματοποίησε η Ελληνική Αστυνομία.

Τρεις συγγενείς του 39χρονου (αδελφός, γαμπρός και ανιψιός), που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυροβολισμών, βρίσκονται προσωρινά κρατούμενοι, καθώς έχουν κατηγορηθεί για διάφορα αδικήματα, σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews.

Σημειώνεται πως ο 39χρονος, την παραμονή του φονικού περιστατικού, φέρεται να είχε επισκεφτεί τις φυλακές, ενδεχομένως για να δει τι κάνουν οι συγγενείς τους.

Ωστόσο, οι αστυνομικές Αρχές εκτιμούν πως ίσως σε αυτή τη συνάντηση να υπάρχει κάτι που να συνδέεται τουλάχιστον με την έκρηξη στο επίμαχο σπίτι και να μπορεί να βοηθήσει στην έρευνα.

Παράλληλα, εντοπίστηκε και ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο κατασχέθηκε και εστάλη στα εγκληματολογικά εργαστήρια, προκειμένου να εξεταστεί και να διαπιστωθεί αν έχει σταλεί κάποιο μήνυμα ή έχει γίνει κάποια επικοινωνία με τα πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Πολύ σημαντικό είναι το γεγονός πως κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τον σασμό μεταξύ των δύο οικογενειών, είχε αναφερθεί πως η μία οικογένεια κατηγορούσε την άλλη πως έδωσε πληροφορίες στην Αστυνομία σε βάρος αυτών των τριών ανδρών, προκειμένου να επιληφθεί η αστυνομία και να προχωρήσει στη σύλληψη τους.