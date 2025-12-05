Κλειστά σχολεία σήμερα λόγω της κακοκαιρίας Byron: Πού δεν λειτουργούν

Κλειστά σχολεία αποφασίστηκαν για σήμερα, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, λόγω της κακοκαιρίας Byron.

Η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και με όλους τους δήμους που αντιμετωπίζουν προβλήματα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Για οποιαδήποτε νεότερη ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία των σχολείων, θα εκδίδονται άμεσα σχετικές ανακοινώσεις.

Κλειστά σχολεία σήμερα: Πού δεν λειτουργούν

Κλειστά είναι σήμερα Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Αττικής, με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά και κατόπιν εκτεταμένης διαβούλευσης με την Πολιτική Προστασία και την ΕΜΥ.

Παράλληλα το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ενημέρωσε ότι λόγω της έντονης κακοκαιρίας που πλήττει διάφορες περιοχές της χώρας, παραμένουν κλειστές οι ακόλουθες σχολικές μονάδες, σύμφωνα με αποφάσεις των κατά τόπους δήμων, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη για τη λειτουργία ή μη των σχολείων:

Δήμος Ορεινά Καλαμπάκας

Δήμος Κατερίνης

Δήμος Ρόδου

Δήμος Κάσου

Δήμος Τήλου

Δήμος Σύμης

Δήμος Καστελόριζου

Δήμος Ανατολικής Μάνης

Δήμος Ευρώτα

Δήμος Μονεμβασιάς.

Επίσης, κλειστά είναι όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, λόγω της κακοκαιρίας Byron. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, «με απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής Αικατερίνης Ζωγράφου, όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής θα παραμείνουν κλειστά την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, λόγω της επερχόμενης κακοκαιρίας Byron».

Σύμφωνα με τον δήμο Κατερίνης: «Με απόφαση του αρμόδιου αντιδημάρχου Κατερίνης, Γεώργιου Κοκαβίδη ανακοινώνεται ότι: τα σχολεία και των δυο βαθμίδων εκπαίδευσης σε όλες τις δημοτικές ενότητες (Κατερίνης, Πέτρας, Πιερίων, Παραλίας, Κορινού, Ελαφίνας) θα είναι κλειστά την Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου, λόγω έντονων καιρικών συνθηκών. Τόσο το απόγευμα της Πέμπτης όσο και την Παρασκευή (απόγευμα), κλειστές θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες που λειτουργούν σε νυκτερινή βάρδια. Επίσης, δεν θα λειτουργήσουν και οι Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί».

Πώς λειτουργούν οι Δημόσιες Υπηρεσίες

Το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε χθες ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι που δεν μπορούν να προσέλθουν στην υπηρεσία τους σήμερα, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων, μπορούν να απουσιάσουν χωρίς συνέπειες.

Η οδηγία εκδόθηκε κατόπιν του επικαιροποιημένου Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), προειδοποιώντας για έντονα φαινόμενα που θα πλήξουν αρκετές περιοχές της χώρας.

Συγκεκριμένα το υπουργείο Εσωτερικών στην ανακοίνωση αναφέρει: Όσοι υπάλληλοι δεν δύνανται να προσέλθουν στις Υπηρεσίες τους την Παρασκευή, 5/12/2025, λόγω των φαινομένων αυτών, δύνανται να απουσιάσουν νομίμως από την Υπηρεσία τους δυνάμει των διατάξεων της παρ. 11 του αρ. 50 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), σύμφωνα με τις οποίες «11. Σε περίπτωση ανυπαίτιας αδυναμίας προσέλευσης στην εργασία για λόγους που οφείλονται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες και εφόσον έχει εκδοθεί αρμοδίως σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων, δύναται να χορηγείται στους υπαλλήλους ειδική άδεια έως δύο (2) εργασίμων ημερών ανά ημερολογιακό έτος».

Περαιτέρω, οι υπάλληλοι συνιστάται εντόνως να μετακινηθούν προς τον τόπο εργασίας τους με όρους ασφάλειας, ήτοι ακόμα και σε ώρα προσέλευσης αργότερα από την καθορισμένη, χωρίς οιαδήποτε δυσμενή συνέπεια, οπότε και για λόγους ανωτέρας βίας η καθυστερημένη προσέλευσή τους είναι δικαιολογημένη.

Τέλος, τα παραπάνω αφορούν εκείνους τους υπαλλήλους, τα καθήκοντα των οποίων δεν συνδέονται άμεσα με την αντιμετώπιση των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Για τους υπαλλήλους αυτούς, αρμόδιοι να παρέχουν οδηγίες για τον τρόπο παροχής εργασίας είναι οι επικεφαλής των υπηρεσιών αιχμής, στην οποία ανήκουν οργανικά, ιδίως αρμόδιος επικεφαλής των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, νοσηλευτικών ιδρυμάτων κλπ..

