Σέρρες: Αγνοείται για τρίτη ημέρα ο διοικητής της Πυροσβεστικής - Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες

Τα ίχνη του 45χρονου αγνοούνται από το πρωί της Τρίτης

Σέρρες: Αγνοείται για τρίτη ημέρα ο διοικητής της Πυροσβεστικής - Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες
Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Συνεχίζονται για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, οι έρευνες για τον εντοπισμό του 45χρονου διοικητή της Πυροσβεστικής των Άνω Ποροΐων στις Σέρρες.

Τα ίχνη του 45χρονου αγνοούνται από το πρωί της Τρίτης, όταν έφυγε από το σπίτι του στις Σέρρες και έκτοτε σήμανε συναγερμός για την εξαφάνισή του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έφυγε από το σπίτι του, όπου διαμένει με τη σύζυγο και τα δύο παιδιά του, προς άγνωστη κατεύθυνση χωρίς το κινητό του και τις τραπεζικές του κάρτες.

Ωστόσο, φορούσε ένα smartwatch στο χέρι, το οποίο ίσως βοηθήσει στον εντοπισμό του.

Το πρωί της Παρασκευής, ξεκίνησαν εκ νέου οι έρευνες στην περιοχή Μπέλες, οι οποίες επικεντρώνονται τόσο στον εντοπισμό του ίδιου όσο και του οχήματός του, σε δύσβατα σημεία της περιοχής που ήξερε καλά.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν ειδικά κλιμάκια της ΕΜΑΚ με εκπαιδευμένο σκύλο, πυροσβέστες, εθελοντές πυροσβέστες, αστυνομικοί, εθελοντές του ΟΦΚΑΘ (με 10 ορειβάτες, 2 χειριστές drones και οχήματα 4x4), η ΕΠΟΜΕΑ Σιντικής, η Πολιτική Προστασία του Δήμου Σιντικής, αλλά και ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδόπολης.

