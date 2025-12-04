Κακοκαιρία Byron: Σε ποια περιοχή έριξε το απόγευμα την περισσότερη βροχή στην Αθήνα

Τα αθροιστικά ύψη βροχόπτωσης έως τις 18:00 το απόγευμα, μία ώρα μετά την εκδήλωση της κακοκαιρίας Byron, κατέγραψαν 101 μετεωρολογικοί σταθμοί του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.

Στον σχετικό χάρτη του Meteo αποτυπώνεται πως το Γκάζι «δέχθηκε» τον μεγαλύτερο όγκο βροχοπτώσεων στο κέντρο της Αθήνας, φτάνοντας τα 45 χιλιοστά βροχής. Όσον αφορά τη γενική εικόνα, η Δυτική Αττική φαίνεται να έχει επλήγη περισσότερο από την κακοκαιρία Byron.

Ειδικότερα, στη Βλυχάδα Αττικής καταγράφηκαν 97 χιλιοστά βροχής, στα Βίλια 76 και στον Ασπρόπυργο 48. Οι μετεωρολόγοι, την ίδια ώρα, προειδοποιούν για έντονα καιρικά φαινόμενα και το βράδυ της Πέμπτης.

Facebook Twitter Ο χάρτης με το Meteo με τα ύψη της βροχής / METEO

Κακοκαιρία Byron: Η εξέλιξή της τις επόμενες ώρες

«Σίγουρα από σήμερα το απόγευμα μέχρι αύριο το πρωί πρέπει να δείξουμε την απαιτούμενη προσοχή» τονίζουν οι μετεωρολόγοι.Σύμφωνα με την προειδοποίηση της ΕΜΥ:

Την Παρασκευή (05-12-2025) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην κεντρική Μακεδονία

β. στη Θεσσαλία και τις Σποράδες

γ. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια

δ. στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο

ε. στις Κυκλάδες και την Κρήτη

στ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας - Ημαθίας - Χαλκιδικής - Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Το Σάββατο (06-12-2025) προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές να εξασθενήσουν και να περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του καιρού στα τακτικά και τα έκτακτα δελτία καιρού, στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr)

