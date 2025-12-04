Κορυφώνεται η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες - Τι ισχύει για σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες και τηλεργασία

Η κακοκαιρία Byron συνεχίζει και εντείνεται, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, μέσα στις επόμενες ώρες.

«Μπαίνουμε στις πιο κρίσιμες ώρες της κακοκαιρίας από το βράδυ μέχρι και αύριο», ενημέρωσε ο Γιώργος Τσατραφύλλιας στο δελτίο ειδήσεων του Alpha, παρουσιάζοντας τις περιοχές που ενδέχεται να πληγούν από τα έντονα φαινόμενα και να αντιμετωπίσουν σημαντικά προβλήματα τις επόμενες ώρες και την Παρασκευή.

Είναι η Χαλκιδική, η Ημαθία, η Πιερία, τα ανατολικά κομμάτια της Θεσσαλίας, κυρίως η Μαγνησία και το Πήλιο. «Μέσα είναι και η Αττική, το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Μιλάμε για πάνω από το 60% της χώρας», σχολίασε ο μετεωρολόγος, για τα σημεία του χάρτη που επηρεάζονται.

Η πορεία της κακοκαιρίας στην Αττική: Ποιες περιοχές «κινδυνεύουν»

Συγκεκριμένα για την Αττική ανέφερε: «Στην προηγούμενη κακοκαιρία είχαμε μεγάλα ύψη βροχής, περίπου 40 χιλιοστά. Η πρόγνωση τώρα μιλάει για πάνω από 60–70».

Οι περιοχές που «κινδυνεύουν» με τα πιο έντονα φαινόμενα είναι: Οι παράκτιες περιοχές που βρέχονται από τον Σαρωνικό,

από το Σούνιο μέχρι το Πέραμα,

ο Άλιμος,

ο Πειραιάς,

το Φάληρο,

τα ανατολικότερα κομμάτια όπως η Αρτέμιδα και η Νέα Μάκρη,

και τα δυτικά προάστια από τη Μάνδρα και τον Ασπρόπυργο μέχρι τον Κορυδαλλό και το Περιστέρι.

Οι πιο δύσκολες ώρες εκτιμάται ότι έρχονται το βράδυ και τις πρώτες πρωινές ώρες.

Κακοκαιρία: Πού εστάλη μήνυμα 112

Στις 19:00 το απόγευμα της Πέμπτης, ήχησε στην Αττική μήνυμα 112 από την Πολιτική Προστασία που καλεί σε αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων.

Μηνύματα μέσω του 112 εστάλησαν και σε κατοίκους της Μαγνησίας, Λάρισας, Σποράδων, Εύβοιας, Χίου, Σάμου, Ικαρίας, Δωδεκανήσων, Κρήτης και Κυκλάδων προειδοποιώντας τους για έντονα καιρικά φαινόμενα και καλώντας τους να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Ειδικότερα στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας, Λάρισας και Σποράδων, το 112 προειδοποιεί για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα το επόμενο 24ωρο, στις Π.Ε Χίου, Σάμου, Ικαρίας και Δωδεκανήσων για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα από αύριο το πρωί μέχρι αύριο βράδυ, ενώ στην Κρήτη, στην Εύβοια και στις Κυκλάδες για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα μέχρι αύριο το μεσημέρι.

Συστάσεις υπουργείου Εργασίας: Τι ισχύει για διανομείς και τηλεργασία

Σε συνέχεια της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του αρμόδιου Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ενόψει της επικειμένης κακοκαιρίας, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης επισημαίνει την υποχρέωση των εργοδοτών στις περιοχές που, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αναμένεται να πληγούν, να λαμβάνουν μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων τους και να μεριμνούν ώστε -με βάση την κείμενη νομοθεσία- να μην θέτουν σε κίνδυνο τους εργαζόμενους τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, ιδίως δε όσους εξ αυτών απασχολούνται σε εξωτερικούς χώρους.

Ειδικότερα, όσον αφορά στις επιχειρήσεις-εργοδότες (συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών πλατφορμών), που απασχολούν εργαζόμενους διανομείς, τόσο στο χώρο της εστίασης όσο και σε άλλες δραστηριότητες μεταφορών/διανομής αντικειμένων με δίτροχα οχήματα, τονίζεται ότι οι εργοδότες οφείλουν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, πέραν της προβλεπόμενης παροχής του αναγκαίου εξοπλισμού ατομικής προστασίας, (κράνος, γάντια, αδιάβροχή στολή προστασίας κλπ.) να προβούν και στην άμεση παύση εργασιών σε περίπτωση επικράτησης ακραίων καιρικών συνθηκών, καθώς προέχει η προστασία των εργαζομένων διανομέων.

Γενικότερα, για την προστασία των εργαζομένων στις περιοχές που, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα Έκτακτα Δελτία Επιδείνωσης Καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αναμένεται να πληγούν ιδιαιτέρως, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης απευθύνει ισχυρή σύσταση στις ιδιωτικές επιχειρήσεις να εφαρμόσουν τηλεργασία σε όσες περιπτώσεις, είναι οργανωτικά εφικτή η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας.

Πού κλείνουν τα σχολεία την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου

Με απόφαση του υπουργείου Παιδείας, κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία σε Αττική και τουλάχιστον 11 ακόμη δήμους στη χώρα.

Το υπουργείο επισημαίνει με ανακοίνωση ότι τα μαθήματα στα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά θα γίνουν με τηλεκπαίδευση.

Η Περιφέρεια Αττικής αποφάσισε να παραμείνουν κλειστά αύριο Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Λεκανοπεδίου, εν μέσω της κακοκαιρίας Byron.

Ακόμη λόγω της έντονης κακοκαιρίας που θα συνεχίσει να πλήττει και αύριο τη χώρα, θα παραμείνουν κλειστές οι σχολικές μονάδες σε:

Δήμος Ορεινά Καλαμπάκας

Δήμος Διον Ολύμπου

Δήμος Κατερίνης

Δήμος Ρόδου

Δήμος Κάσου

Δήμος Τήλου

Δήμος Σύμης

Δήμος Καστελόριζου

Δήμος Ανατολικής Μάνης

Δήμος Ευρώτα

Δήμος Μονεμβασιάς

Δήμος Πύδνας-Κολινδρού

Ακόμη, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλείνουν και στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, με απόφαση της αντιπεριφερειάρχη, Αικατερίνης Ζωγράφου.

Κακοκαιρία: Τι ισχύει για τις δημόσιες υπηρεσίες

Ανακοίνωση για τις δημόσιες υπηρεσίες και τη λειτουργία τους αύριο, εν μέσω κακοκαιρίας Byron, εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας.

Σύμφωνα με το υπουργείο, αύριο Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου: «Μπορούν να μην προσέλθουν στην υπηρεσία τους όσοι δημόσιοι υπάλληλοι δεν δύνανται, λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων, συνιστά το υπουργείο Εσωτερικών με ανακοίνωση που εκδόθηκε σήμερα, κατόπιν του επικαιροποιημένου Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας:

«Όσοι υπάλληλοι δεν δύνανται να προσέλθουν στις Υπηρεσίες τους την Παρασκευή, 5/12/2025, λόγω των φαινομένων αυτών, δύνανται να απουσιάσουν νομίμως από την Υπηρεσία τους δυνάμει των διατάξεων της παρ. 11 του αρ. 50 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), σύμφωνα με τις οποίες "11. Σε περίπτωση ανυπαίτιας αδυναμίας προσέλευσης στην εργασία για λόγους που οφείλονται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες και εφόσον έχει εκδοθεί αρμοδίως σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων, δύναται να χορηγείται στους υπαλλήλους ειδική άδεια έως δύο (2) εργασίμων ημερών ανά ημερολογιακό έτος.".

Περαιτέρω, οι υπάλληλοι συνιστάται εντόνως να μετακινηθούν προς τον τόπο εργασίας τους με όρους ασφάλειας, ήτοι ακόμα και σε ώρα προσέλευσης αργότερα από την καθορισμένη, χωρίς οιαδήποτε δυσμενή συνέπεια, οπότε και για λόγους ανωτέρας βίας η καθυστερημένη προσέλευσή τους είναι δικαιολογημένη.

Τέλος, τα παραπάνω αφορούν εκείνους τους υπαλλήλους, τα καθήκοντα των οποίων δεν συνδέονται άμεσα με την αντιμετώπιση των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Για τους υπαλλήλους αυτούς, αρμόδιοι να παρέχουν οδηγίες για τον τρόπο παροχής εργασίας είναι οι επικεφαλής των υπηρεσιών αιχμής, στην οποία ανήκουν οργανικά, ιδίως αρμόδιος επικεφαλής των οτα α΄ και β΄ βαθμού, νοσηλευτικών ιδρυμάτων κλπ».

