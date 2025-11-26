Κλειστά σχολεία την Πέμπτη 27/11 λόγω κακοκαιρίας: Πού δεν θα λειτουργήσουν

Η κακοκαιρία Αdel επηρεάζει τα σχολεία τα οποία θα είναι κλειστά σε διάφορες περιοχές την Πέμπτη 27/11.

Έντονα καιρικά φαινόμενα πλήττουν ξανά τη Δυτική Ελλάδα. Για αυτό νωρίτερα εκδόθηκε μήνυμα από το 112 σε Αιτωλοακαρνανία και Κέρκυρα.

Κλειστά σχολεία λόγω κακοκαιρίας: Πού δεν θα λειτουργήσουν

Κλειστά θα παραμείνουν, την Πέμπτη, όλα τα σχολεία στο Δήμο Ξηρομέρου, της Αιτωλοακαρνανίας, λόγω των μετεωρολογικών προβλέψεων για κύμα κακοκαιρίας. Σύμφωνα με απόφαση του δημάρχου, Ιωάννη Τριανταφυλλάκη, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια), καθώς και των βρεφονηπιακών - παιδικών σταθμών.

Επίσης, ο Δήμος Ανδραβίδας - Κυλλήνης την αναστολή της λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια) καθώς και των Βρεφονηπιακών Σταθμών που λειτουργούν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης.

Αύριο, κλειστά θα παραμείνουν και όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. Η απόφαση ελήφθη λαμβάνοντας υπόψη τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν από τις καταρρακτώδεις βροχές το απόγευμα και το βράδυ της Τετάρτης, καθώς και τις πτώσεις τοιχίων και τις καταπτώσεις πρανών σε πολλά σημεία του Δήμου. Οι συνθήκες αυτές καθιστούν δυσχερή και ενδεχομένως επικίνδυνη την προσέλευση των μαθητών στις σχολικές μονάδες.

Επιπλέον, ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας ενημερώνει τους πολίτες ότι, λόγω του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και των Δημοτικών Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών, για την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025. Η απόφαση λαμβάνεται προληπτικά, με στόχο την προστασία της ασφάλειας των μαθητών, των συνοδών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, καθώς και τη διευκόλυνση των μετακινήσεων κατά τη διάρκεια των έντονων καιρικών φαινομένων.