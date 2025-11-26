Κακοκαιρία Adel: Ήχησε το 112 σε Αιτωλοακαρνανία και Κέρκυρα - Πλημμύρισαν δρόμοι μέσα σε μια ώρα

Ήχησε το 112 σε Αιτωλοακαρνανία και Κέρκυρα λόγω της κακοκαιρίας Adel.

«Λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων στην Περιφερειακή Ενότητα, περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες» γράφει το μήνυμα από το 112.

Κακοκαιρία Adel: Πλημμυρικά φαινόμενα στην Κέρκυρα

Έντονα καιρικά φαινόμενα πλήττουν τον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας, με πλημμυρικά φαινόμενα τόσο στην πόλη, όσο και στα προάστια Ποταμός, Αλυκές.

Η καταιγίδα ξεκίνησε περίπου στις 7:30 και μέσα σε μια ώρα οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια και χείμαρρους, με πολλούς οδηγούς να εγκλωβίζονται από τα νερά, ενώ και η Πυροσβεστική να δέχεται αλλεπάλληλες κλήσεις.

Ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας Στέφανος Πουλημένος, σε ανάρτηση αναφέρει πως το ποτάμι της ομώνυμης περιοχής, είναι επικίνδυνο για υπερχείλιση. Η κυκλοφορία σε τμήμα της οδού Σπ. Περουλάκη έχει διακοπεί.

Οι κάτοικοι καλούνται να είναι σε επαγρύπνηση και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών.

Από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Ιονίων Νήσων ανακοινώθηκε πως «με δυσκολία διεξάγεται αυτή τη στιγμή η κυκλοφορία των οχημάτων στο εισερχόμενο ρεύμα της Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας στην Κέρκυρα στο ύψος της Αγίας Αικατερίνης, ενώ επιπλέον, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Σπύρου Περουλάκη, περιοχή Ποταμός, λόγω προβλημάτων από την έντονη βροχόπτωση!».

Κακοκαιρία Adel: Πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες ώρες

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr / EAA, τις βραδινές ώρες της Τετάρτης 26/11 ο καιρός παρουσιάζει περαιτέρω επιδείνωση. Τα φαινόμενα στα Επτάνησα, στα δυτικά ηπειρωτικά, στην Πελοπόννησο, στην Ανατολική Μακεδονία και στα Θράκη θα ενταθούν, ιδιαίτερα στα δυτικά όπου τοπικά θα έχουν πολύ έντονα χαρακτηριστικά και θα συνοδευτούν από χαλαζοπτώσεις.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας προς Πέμπτη 27/11 τα φαινόμενα θα επηρεάσουν αρκετές περιοχές της υπόλοιπης χώρας.

Την Πέμπτη 27/11 έντονες και τοπικά πολύ έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες θα εκδηλώνονται κατά περιόδους στα Επτάνησα, στα δυτικά ηπειρωτικά, στην Πελοπόννησο, στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη, συνοδευόμενα κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις.

Επισημαίνεται ότι στα Επτάνησα, στα δυτικά ηπειρωτικά και δευτερευόντως στην Πελοπόννησο το χαλάζι ενδέχεται να έχει σχετικά μεγάλο μέγεθος. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν επίσης βροχές και σποραδικές καταιγίδες, με παροδικά έντονα φαινόμενα. Στις περιοχές που θα επηρεαστούν συμπεριλαμβάνονται οι πόλεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Κακοκαιρία Adel: Καταιγίδα σάρωσε την Αττική

Δυνατή καταιγίδα έπληξε, νωρίτερα, την Αττική λόγω της κακοκαιρίας Adel.

Η δυνατή βροχή συνοδευόταν σε πολλές περιοχές από δυνατό αέρα, με βροντές και κεραυνούς να συνθέτουν το καιρικό σκηνικό. Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα φαινόμενα μπορεί να προκαλέσουν πλημμυρικά φαινόμενα, αλλά και δυσκολίες στην κυκλοφορία.

Ηλιούπολη, Παλλήνη, Μαρκόπουλο και Κορωπί ήταν μεταξύ των περιοχών που επηρεάστηκαν από την καταιγίδα στην Αττική.