Καιρός - Τσατραφύλλιας: «Σε κόκκινο συναγερμό από σήμερα το βράδυ η χώρα για 48 ώρες»

Σε πλήρη εξέλιξη είναι το πρώτο κύμα της κακοκαιρίας Adel, που σαρώνει τις τελευταίες ώρες πλήθος περιοχών της χώρας.

Σταδιακά από το πρωί της Τετάρτης, η κακοκαιρία Adel έχει ξεκινήσει την επέλαση της στη χώρα, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Ήπειρο και τα δυτικά.

Ωστόσο, τα φαινόμενα αυτά θα επεκταθούν και θα ενταθούν με το πέρας των ωρών.

Σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων, τα φαινόμενα αυτά θα ενταθούν αύριο και την Παρασκευή, με την πιθανότητα πλημμυρών και τοπικών χαλαζοπτώσεων, καθιστώντας το προσεχές 48ωρο εξαιρετικά κρίσιμο.

Οι Αρχές ήδη έχουν εκδώσει «κόκκινες προειδοποιήσεις» για πολλές περιοχές και συστήνουν σε όλους να είναι σε επιφυλακή.

Τσατραφύλλιας για κακοκαιρία Adel: «Η πιο δύσκολή ημέρα η αυριανή»

Ο γνωστός μετεωρολόγος σε μία από τις τελευταίες αναρτήσεις του για την πορεία του καιρού, εξηγεί πως η πιο δύσκολή ημέρα θα είναι η Πέμπτη.

«H κίνηση του χαμηλού "ADEL" ανοικτά του Ιονίου το επόμενο 48ώρο που θα προκαλέσει θυελλώδεις νοτιάδες, χαλαζοπτώσεις και πάνω από 200 τόνους νερού στη δυτική Ελλάδα, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη», αναφέρει χαρακτηριστικά παραθέτοντας παράλληλα χάρτη.

Σε προηγούμενη μάλιστα προειδοποίησε τους πολίτες πως «δυναμώνουν ώρα με την ώρα οι βροχές» και πως η χώρα θα είναι σε «Red allert από σήμερα το βράδυ για 48 ώρες».