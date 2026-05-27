ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη: Διώξεις για κακουργήματα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία - Πώς δρούσε το κύκλωμα

Για εξηγήσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οδηγήθηκαν νωρίς το πρωί οι 22 συλληφθέντες από την Κρήτη, οι οποίοι κατηγορούνται για συμμετοχή σε κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, με το οικονομικό όφελος να εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ.

Οι κατηγορούμενοι του σκανδάλου με τις επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ έφτασαν νωρίς το πρωί της Τετάρτης στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για την υπόθεση που αφορά, σύμφωνα με τις αρχές, οργανωμένη απάτη σε βάρος ευρωπαϊκών και κρατικών κονδυλίων.

Η διαδικασία εξέτασής τους από τους Ευρωπαίους εισαγγελείς αποδείχθηκε ιδιαίτερα χρονοβόρα, καθώς οι καταθέσεις τους διήρκεσαν περισσότερες από πέντε ώρες. Μετά τη μελέτη της ογκώδους δικογραφίας, οι δικαστικοί λειτουργοί προχώρησαν στην άσκηση ποινικών διώξεων σε βάρος και των 22 κατηγορουμένων.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Το κατηγορητήριο για τους 22 κατηγορούμενους

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στους κατηγορούμενους -μεταξύ άλλων- ασκήθηκαν διώξεις για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διεύθυνση εγκληματικης οργάνωσης, απάτη με επιχορηγήσεις σε βάρος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και του Ελληνικού Δημοσίου και άμεση σε συνεργεία σε απάτη.

Ως προς το modus operandi των κατηγορουμένων, σύμφωνα με τη δικογραφία, αρχηγικό ρόλο στο κύκλωμα φέρονται να είχαν δύο αδέλφια λογιστές, οι οποίοι αξιοποιούσαν τη θέση τους και κενά του συστήματος για να οργανώνουν την παράνομη δράση.

Κατά τις αρχές, στρατολογούσαν ιδιοκτήτες και διαχειριστές Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), αλλά και πρόσωπα που εμφανίζονταν ως εκμισθωτές ή μισθωτές αγροτεμαχίων.

Η Αστυνομία, σύμφωνα με όσα αναφέρει η ΕΡΤ, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στον ρόλο έξι εκπροσώπων ΚΥΔ, οι οποίοι φέρονται να εντόπιζαν «ελεύθερες» εκτάσεις και να παρείχαν την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη για την υποβολή ψευδών δηλώσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παράλληλα, 17 μέλη της οργάνωσης φέρονται να λειτουργούσαν ως εκμισθωτές αγροτεμαχίων που δεν κατείχαν στην πραγματικότητα, συμμετέχοντας στη σύνταξη ή χρήση εικονικών μισθωτηρίων και στην υποβολή ανακριβών στοιχείων για τη δημιουργία παράνομων δικαιωμάτων ενίσχυσης.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι θέσεις της υπεράσπισης

Στη δικογραφία περιγράφεται ακόμη η εμπλοκή 71 προσώπων που εμφανίζονταν ως μισθωτές και λήπτες επιχορηγήσεων, υποβάλλοντας, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ψευδείς δηλώσεις και λαμβάνοντας αχρεωστήτως ευρωπαϊκές οικονομικές ενισχύσεις.

Την ίδια ώρα, οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων στη νέα απάτη στον ΟΠΕΚΕΠΕ, κάνουν λόγο για ανάγκη πλήρους πρόσβασης στη δικογραφία προτού τοποθετηθούν επί της ουσίας.

Ο δικηγόρος κατηγορουμένων, Γιάννης Βέρας, δήλωσε ότι η υπεράσπιση αναμένει να λάβει τη δικογραφία ώστε να εξεταστούν με σοβαρότητα τα στοιχεία που υπάρχουν ή δεν υπάρχουν σε βάρος των εμπλεκομένων.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος Θρασύβουλος Κοντάξης εξέφρασε την ελπίδα «η περιρρέουσα κοινωνική ατμόσφαιρα να μην επηρεάσει τη δικαστική κρίση» και η αξιολόγηση να βασιστεί αποκλειστικά στα στοιχεία της δικογραφίας.

Ο δικηγόρος Ηρακλής Παπαδόπουλος ανέφερε ότι υπάρχει «έλλειμμα ενημέρωσης» και εξέφρασε την προσδοκία η υπόθεση να μη λάβει χαρακτηριστικά «επικοινωνιακού σόου».

Αξίζει να ειπωθεί πως η έρευνα των αρχών δεν περιορίζεται στους 22 συλληφθέντες. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 116 πρόσωπα, για τα οποία εξετάζεται το εύρος της πιθανής εμπλοκής τους στην υπόθεση των παράνομων επιχορηγήσεων.

Όσον αφορά τους κατηγορουμένους, ζήτησαν ενημέρωση επί της δικογραφίας και προθεσμία για την προετοιμασία των απολογιών τους, όπως προβλέπει η διαδικασία. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, οι πρώτοι κατηγορούμενοι έχουν ήδη λάβει προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή, ενώ δεν αποκλείεται η διαδικασία να συνεχιστεί και μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

