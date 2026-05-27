Νεκρό αγόρι στις Σέρρες: Βρέθηκε μέσα σε αρδευτικό κανάλι

Στο κέντρο υγείας της περιοχής διαπιστώθηκε ο θάνατός του - Αναμένται η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής

The LiFO team
Τραγωδία με ένα νεκρό αγόρι σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (27/5) στις Σέρρες, στην Ηράκλεια.

Πρόκειται για ένα αγόρι ηλικίας 10 ετών το οποίο εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε αρδευτικό κανάλι της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του infonews24.gr, περίπου στις 11:45 ενημερώθηκε η Αστυνομία για το περιστατικό και άμεσα σήμανε συναγερμός στις Αρχές.

Σέρρες: Χωρίς τις αισθήσεις του ο 10χρονος

Το παιδί εντοπίστηκε μέσα στο αρδευτικό κανάλι και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο το μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Ηράκλειας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η σορός του 10χρονου πρόκειται να μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Την υπόθεση ερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Ηράκλειας.

Με πληροφορίες από infonews24.gr

 
 
 
